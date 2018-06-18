Купание в одном из бассейнов Шымкента чуть не стоило жизни подростку. 11 июня 14-летний житель Шымкента решил отдохнуть с друзьями в одной из зон отдыха, расположенной на выезде из города. Однако, после плавания в бассейне горожанина госпитализировали в БСМП Шымкента.

Группа подростков пришла, чтобы окунуться в прохладный бассейн популярной зоны отдыха. Однако сегодня их не впустили. Работники сообщили ребятам, что бассейн временно не работает. Да и никто не собирался рассказывать подросткам о происшествии, которое случилось здесь совсем недавно.

Рассказывает Сабит Байбосынов, дежурный врач дневного отделения БСМП г. Шымкента: » 11 июня около 18:00 в приемное отделение был доставлен пациент 2004 года рождения на машине скорой медицинской помощи. Со слов сотрудников скорой, больного привезли из аквапарка. К нам он поступил с диагнозом «Утопление» в состоянии комы. Больной при поступлении был в крайне тяжелом состоянии, он сразу же был госпитализирован в отделение реанимации. Ему проведена интенсивная терапия. В ходе обследования у больного кроме утопления, были диагностированы аспирационная пневмония, отек легких. В ходе обследования был обнаружен еще и разрыв мочевого пузыря. Больной срочно был взят в операционную, где был проперирован. В данный момент состояние больного остается крайне тяжелым».

Данным фактом заинтересовали сотрудники правоохранительных органов.

Салтанат Каракозова, руководитель управления по развитию госязыка и информации ДВД ЮКО: «Данный факт зарегистрирован в ЕРДР Абайского отдела полиции УВД г. Шымкента. Назначены ряд экспертиз, по результатам которых будет принято окончательное процессуальное решение».

Стоит отметить, что с начала года в ЮКО зарегистрированы девять случаев гибели людей на воде. Семь — это дети в возрасте от 3 до 8 лет.

Бахром Абдуллаев

Как оказывать помощь при утоплении смотрите здесь