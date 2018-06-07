Председатель комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения Жандарбек Бекшин объяснил, почему в Казахстане невозможно производство вакцины от менингита, передает NUR.KZ.

«Производство вакцины против менингита в Казахстане невозможно – это высокотехнологичное производство. Предприятия в Караганде и Шымкенте – это фармпроизводство, там выпускают лекарственные средства, это абсолютно другой уровень производства вакцины», — сказал Бекшин на брифинге в Астане.

Он отметил, что требования к организации производства выше в два раза, чем к лекарственным средствам, вся продукция сертифицируется ВОЗ.

«И второе — производство любой вакцины в больших количествах рентабельно при населении не менее 50 млн человек. У нас в РК всего лишь 18 млн человек», — добавил спикер.

Жандарбек Бекшин отметил, что «мы можем наладить производство, но это будет очень и очень дорогая вакцина».

«И на сегодня на небольшое количество населения более выгодно покупать по низким ценам на тех производствах, которые готовят в больших объемах», — констатировал председатель комитета Минздрава.

По его данным, на некоторых заводах выпускают от 50 млн до 500 млн доз.

Жандарбек Бекшин прокомментировал также дороговизну вакцин от менигококка, реализуемой в Казахстане в сравнении с зарубежным аналогом по цене в 50 центов.

«Моновалентные вакцины – они дешевле. Вот в прессе появилась информация, что моновакцина стоит примерно 50 центов. Эта вакцина, которая ВОЗ представляется беднейшим странам, в том числе странам африканского континента, в том числе странам так называемого менингитного пояса», — отметил он.

Бекшин отметил, что Казахстан относится к высокоэкономичным странам.

«И все вакцины, которые мы сейчас в календаре прививок используем, мы покупаем за средства республиканского и местного бюджетов. Казахстан – самодостаточная страна, и мы своим вакцины сами покупаем в отличии от многих стран», — резюмировал Бекшин.