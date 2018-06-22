В компании предупредили казахстанцев об опасности мошеннических действий, передает Tengrinews.kz.

Как сообщается, накануне казахстанцы получили фейковое сообщение через мессенджеры и социальные сети, в котором говорилось, что сеть АЗС «КазМунайГаз» в честь десятилетия дарит купоны на 1000 литров бензина. Для этого только нужно пройти опрос на сайте. Как отметили в компании «КазМунайГаз», эта страничка в Интернете выглядит подозрительной.

«Сеть АЗС «КазМунайГаз» официально сообщает: данное сообщение не соответствует действительности, является мошенническим и, возможно, нацелено на получение личных данных и конфиденциальной информации.

Пожалуйста, будьте внимательны! Не поддавайтесь на провокации мошенников! Не участвуйте в розыгрышах, объявленных от имени нашей компании на сторонних сайтах! Информация обо всех действующих акциях и розыгрышах компании размещается только на сайте azskmg.kz, а также на официальных страницах компании в социальных сетях. Обезопасить клиентов — это наш долг», — сообщили в «КазМунайГаз».