Жазира Ибрахим является выпускницей Карагандинской академии МВД Казахстана. Она была единственной девушкой среди 12 курсантов, которым президент Казахстана, Верховный главнокомандующий вооруженными силами Нурсултан Назарбаев вручил погоны лейтенантов.

Корреспондент NUR.KZ не упустил возможности познакомиться с 20-летней лейтенантом.

«Мне 20 лет. Я из области Туркестанской, город Сарыагаш», — сказал Жазира. Она отметила, что нас в Караганде учили следствию, буду следователем.

Когда кто-то рядом сказал Жазире, что она будущий следак, она тут же поправила «не следак, а следователь», вызвав улыбки окружающих.

«Даже если эта профессия очень сложная – она мне очень нравится. Служить своему народу, государству — это великая честь для меня», — добавила лейтенант. Она отметила, что у нее в роду нет никаких полицейских, никаких сотрудников.

«Я — единственная. Для меня большая честь получить погоны из рук главы государства. Очень горжусь и наверное, родители, тоже гордятся», — сказал Жазира.