Депутаты Мажилиса указали на нарушения законодательства о госзакупках в двух областях Казахстана Генпрокуратуре РК.

Уполномоченные органы отреагировали на нарушения законодательства о госзакупках ЮКО и ВКО, когда бюджетные организации «протащили» своего поставщика, сообщается в ответе Генеральной прокуратуры РК на запрос депутатов Мажилиса Парламента РК, сообщило informburo.kz.

В своём запросе депутаты указали на то, что отдел финансов Усть-Каменогорска незаконно применил особый порядок закупок (без размещения на веб-портале госзакупок) по строительству трансформаторных подстанций.

Действия госучреждения в Усть-Каменогорске мажилисмены назвали изощрённым способом протащить в победители конкурса своего поставщика. По их словам, Комитет внутреннего госаудита подтвердил необоснованность применения особого порядка, но указал лишь на возможность обжаловать решение по обращению.

Также депутаты обратили внимание на действия Шардаринского районного дома школьников, который, по их словам, необоснованно установил квалификационные требования для потенциальных поставщиков по аренде зданий детского лагеря.

В тендере, проведённом в апреле 2018 года, депутатов также смутила сумма, предложенная победителем конкурса – 4 449 995 тенге вместо предусмотренных планом закупок 5 357 142 тенге.

«В нарушение подпункта 2, пункта 2, статьи 21 Закона «О государственных закупках» в спецификации к осуществляемым закупкам вместо функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик противопожарного и электрооборудования указаны их конкретные модели», – отметили депутаты.

В ответе Генпрокуратуры сообщается, что по обоим случаям местные департаменты госаудита предъявили в суд иски о признании недействительными заключённые договоры с победителями госзакупок.

«По факту нарушений при закупке работ по строительству трансформаторных подстанций 14 июня департаментом внутреннего государственного аудита по Восточно-Казахстанской области направлено предписание в адрес организатора, а также внесён иск о признании договора недействительным (находится на рассмотрении в суде)», – отметили в Генпрокуратуре РК.

Аналогичные меры по доводам депутатов принял департамент внутреннего государственного аудита Южно-Казахстанской области, сообщается в ответе.

«Устанавливая обязательное наличие материальных ресурсов у участника, заказчик вместо назначения конкурсных процедур провёл закупки услуг по аренде зданий детского лагеря путём запроса ценовых предложений. В этой связи департамент 22 июня предъявил иск в суд о признании недействительным договора, заключенного с победителем закупок (находится на рассмотрении в суде)», – сообщили в Генпрокуратуре.