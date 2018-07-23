Правильно подобранная школьная форма является одним из ключевых условий здоровья и хорошего настроения ребенка. В преддверии нового учебного года рекомендациями по выбору формы и школьных ранцев поделился Главный государственный санврач Казахстана Жандарбек Бекшин.

В первую очередь школьная форма должна отвечать гигиеническим требованиям, основным из которых является ее безвредность для здоровья ребенка.

Родителям при покупке одежды важно помнить, что в этой одежде ребенок будет проводить 5–6, а то и больше часов и в первую очередь стоит обращать внимание на качество материала, из которого изготовлена форма. Лучше всего подбирать ткань с меньшим количеством синтетики в составе. Для повседневного ношения форма из синтетического материала не подходит, так как синтетические волокна не дают коже дышать. Кроме этого, синтетические волокна могут привести к возникновению аллергии.

«Однако полностью отказываться от синтетики в составе ткани тоже не стоит, потому что синтетические волокна «держат» форму одежды, увеличивают срок службы и упрощают уход за ней», — пояснил Бекшин.

Ткань, из которой сшита форма, желательно чтобы наполовину состояла из натуральных материалов (шерсть, хлопок, лен, шелк) и вискозы, обладающие наилучшими гигиеническими свойствами, чтобы кожа у ребенка дышала, и предупредить аллергические реакции. Состав тканей должен содержать:

— верхний слой одежды не менее 35 % натурального волокна или вискозы;

— подкладка, как второй слой должна состоит из 100 % натурального волокна или вискозы;

— блузы и рубашки не менее 65 % натурального волокна или вискозы.

Также немаловажным при выборе одежды является его размер. Подбирая школьную форму, родители должны убедиться, что ребенку в ней будет комфортно в любом положении (в сидячем положении и при ходьбе) и позаботиться о сохранение детского здоровья и его двигательной активности.

«Нередко мы покупаем обувь, руководствуясь только ее внешним видом, и часто закрываем глаза на некоторые недостатки, а иногда и вовсе их не замечаем. Ведь неправильно подобранная обувь может изменить строение стопы даже у взрослого человека, не говоря уже о детской и подростковой. Еще допускается большая ошибка родителей — это по старой привычке брать обувь на вырост — на два-три размера больше. Сейчас, когда есть изобилие выбора, этого делать не стоит, так как обувь не по размеру деформирует стопу ребенка и на самом деле будет служить меньше времени, так как дети будут спотыкаться, волочить ее за собой», — отметил Бекшин.

Старайтесь покупать обувь только из натуральных материалов – в ботинках и туфлях из синтетики ноги вашего ребенка будут потеть. Если же обувь спортивная — синтетические материалы в составе допускаются, но только при наличии специальных вентиляционных сеточек. Подошва должна быть гибкой, чтобы движения были не скованы. Вместе с тем, следует помнить о критерии, обеспечивающие безопасность и качество школьной формы: воздухопроницаемость, напряженность электростатического поля и устойчивость окраски.

При выборе цветовой гаммы большинство случаев необходимо ориентироваться на общие правила школы, где будет учиться ребёнок.

«Помните, что соблюдение гигиенических требований к одежде и обуви позволяет обеспечивать комфортные условия ребенку при нахождении в помещениях образовательной организации»,-резюмировал главсанврач страны.