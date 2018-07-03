Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев назначил ректора академии правоохранительных органов при Генпрокуратуре, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Распоряжением Главы государства Мерзадинов Ергали Серикбаевич назначен ректором Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан», — говорится в сообщении.

Мерзадинов Ергали родился в 1958 году в селе Абай ныне Туркестанской области.

С 2009 года занимал должность главного военного прокурора Казахстана.