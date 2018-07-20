Общественная приемная областного филиала партии «Нур Отан» продолжает свою работу в Шымкенте. Записавшиеся на прием жители отдаленных районов региона просят помочь с жильем. А вот шымкентцы просят поддержки нуротановцев в защите прав потребителей.

Нервы Курманбая Тартуова, жителя села Асил Кайнарбулакского сельского округа, накалены до предела. Его земельный участок имеет несколько кадастровых номеров! Такое безобразие, по словам мужчины, случилось по вине работников отдела земельного кадастра Сайрамского района. Получается, что на землю, которую Тартуов получил в рамках закона и имеет все правоустанавливающие документы, сегодня претендуют еще несколько хозяев.

Курманбай Тартуов, житель Сайрамского района: «Я пользуюсь своей землей. Но, кадастровый номер менялся три раза. Я хочу, чтобы мне вернули законные права на земельный участок».

Спорный вопрос придется решать через суд, отвечают аксакалу в общественной приемной. Партийцы и чиновники советуют заявителю обратиться в районный надзорный орган.

Нурмахан Жолдасов, первый заместитель председателя областного филиала партии «Нур Отан»: «Если бы изначально на этот участок все правоустанавливающие документы были оформлены вовремя и кадастровый номер добросовестными работниками был дан согласно документам, то проблем не возникло бы. Но в вашем случае есть спорные вопросы и поэтому вам надо обратиться в суд».

Жители Абайского района жалуются на газовиков. В квитанциях горожан указана космическая сумма. Шымкентцы подозревают, что сведения об оплате им не приносят ежемесячно — умышленно. Чтобы в итоге собрать с абонентов неподъемную для многих сумму. Земельный участок, кадастр, общественная приемная — законность действий газовой компании вверят в руки надзорного органа. Жители решили обратиться в прокуратуру.