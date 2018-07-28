Последние дни в Казахстане были ну очень жаркими.

И не только по метеоусловиям.

В стране повсеместно проводятся отчетные встречи, подводятся итоги первого полугодия. Как отработало правительство за первые шесть месяцев года и ход реализации государственных и отраслевых программ – эти вопросы рассматривались во время встречи президента страны Нурсултана Назарбаева с премьер-министром РК Бакытжаном Сагинтаевым. По мнению главы государства, хотя рост показателей социально-экономического развития очевиден, принятые государством программы не охватывают население в полной мере. «… В целом, благосостояние населения хорошее. Мы приняли индустриальную, инфраструктурную и социальные программы. Но местные исполнительные органы и министерства не доводят их до конца, утвержденные программы не доходят до регионов», – заявил глава государства.

Что нам важно знать об этой встрече? Прежде всего то, что беседа прошла не в комплиментарном тоне, напротив – разговор был честным, откровенным. Президент отметил снижение качества медицинского обслуживания и образования, указав на рост тарифов на коммунальные услуги и стоимости обучения в вузах страны. То есть то, о чем мы с вами обычно проговариваем в узком кругу, оказывается, стало известно и главе государства.. «Стоимость коммунальных услуг выросла. Медицинское обслуживание ухудшилось. Образование стало дорогим, – сказал Нурсултан Назарбаев. – Молодежь предпочитает российские вузы из-за низкого качества подготовки в наших университетах. Такие проблемы становятся все более насущными для нашего общества».

Ну, наконец-то эти факты признаны и на высшем уровне. Раз ошибка названа, есть надежда, что хотя бы приступят к ее исправлению. Вспомните, что происходит в аэропорту «Шымкент» в последние недели августа. Зал аэропорта забит до отказа людьми. Родители провожают своих детей на учебу в крупные города России – в Москву, Питер, Томск, Новосибирск, Екатеринбург. И не факт, что выучившись в российских вузах, они все как один сюда вернутся. А если и вернутся, то единицы. А уезжают-то сотни, если не тысячи. Каждый год. Неужели это никого не волнует?!

Лечиться южане тоже предпочитают за пределами области. Точнее, начинают лечиться здесь, а потом, когда оздоровление начинает влетать в солидную копеечку, пробуют лечиться кто в Китае, России, а кто и в соседнем Ташкенте. Хотя и из этого славного города в Шымкенте врачей-гастролеров хватает.

Про тарифы на комуслуги – вообще молчу. Они у нас запредельные. Точнее – беспредельные, с гарантированным запасом времени на их запланированный рост. Хотите пример? А вы вспомните тариф на воду в Шымкенте. Поймете сами. У них повышение тарифа «заложено» на пять лет. И обосновано это так, что комар носа не подточит.

… 19 июля случилась трагедия с Денисом Теном. Из-за двух подонков оборвалась жизнь замечательного казахстанского фигуриста… Случившееся вызвало волну негодования – народ в соцсетях неистовствовал, требуя отставки полицейского начальства…

А 20 июля в Агентстве по делам государственной службы и противодействию коррупции РК прошло расширенное заседание коллегии ведомства. Руководитель Агентства Алик Шпекбаев заявил, что в Казахстане не осталось сфер, где нет чиновников-коррупционеров.

По его словам, системные факты коррупции с участием высокопоставленных должностных лиц вскрыты практически во всех сферах. Только за прошедшие полгода изобличены 18 руководителей республиканского, 95 – областного, 101 – городского и районного звеньев. Среди них вице-министры энергетики, ответственный секретарь МИДа, председатель и зампредседателя комитетов минсельхоза, топ-менеджеры национальных компаний, руководители правоохранительных органов, а также судьи различных уровней. Всего в Казахстане только за полгода выявлены более 700 чиновников-коррупционеров. «Нам важно, сколько людей мы смогли защитить от негативного воздействия коррупционного проявления, разрушая при этом наработанные преступные схемы», – отметил Алик Шпекбаев. По его мнению, большинство правонарушений совершено служащими местных исполнительных органов, сотрудниками органов внутренних дел и работниками квазигосударственного сектора.

Последнее по времени задержание по Южному Казахстану связано с департаментом госдоходов по ЮКО – взятки на таможенных постах.

Ну и что, что задержали, скажете вы. Подержат-подержат в изоляторе, а потом или выпустят, или статью переквалифицируют на более мягкую, назначат штраф да и отпустят с богом. Чиновники как брали, так и будут брать. Коррупция неискоренима. Так-то оно так. Коррупция есть везде, но если с ней совсем не бороться, не искоренять, она задушит все общество. Это как сорняк в огороде. Ты его в этом году выполол, а на следующий год он опять прет. Так что же теперь бросать это дело?! Нет уж. Надо хотя бы попытаться побороться. Как именно? Свой метод знает и предлагает сам глава антикоррупционного ведомства Алик Шпекбаев.

«Друзья, если вы видите, как на ваших глазах совершаются коррупционные правонарушения, то есть вымогаются или предлагаются взятки, планируются хищения бюджетных средств, происходят злоупотребления должностными полномочиями, незамедлительно обращайтесь в Агентство», – написал он у себя на официальной странице в Facebook. В качестве успешных примеров борьбы с коррупцией на постсоветском пространстве он привел Грузию, страны Прибалтики. «Первое, что они сделали, – сказал А. Шпекбаев, – ввели электронную систему. К 2022 году у нас 90% госуслуг будет оказываться через электронную систему, остальные 10% коснутся тех, кому по тем или иным причинам не хватает компьютерной грамотности».

Давайте вместе поддержим Алика Шпекбаева в его уверенности, что с таким явлением, как коррупция, бороться все-таки можно. С таким союзником чего-то стоящего добиться можно.

Фарида Шарафутдинова