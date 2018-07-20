Председателем Шымкентского филиала партии «Нур Отан» избран аким Шымкента Габидулла Абдрахимов.

На этом посту он стал преемником Омирзака Мельдеханова, который добровольно сложил с себя полномочия.

Об этом стало известно в ходе внеочередной 34-й конференции Шымкентского городского филиала партии.

Кандидатуру председателя ШГФ партии «Нур Отан» делегатам конференции представил первый заместитель председателя партии «Нур Отан» Маулен Ашимбаев. Делегаты проголосовали за кандидатуру Габидуллы Абдрахимова единогласно.

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