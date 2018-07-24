Как уточнили в МСХ, в настоящее время министерство ведёт переговоры с производителями летательных аппаратов.

Министерство сельского хозяйства планирует использовать дроны для обработки полей от саранчи. Об этом в ходе брифинга в ведомстве сообщила Председатель комитета государственной инспекции в АПК Ажар Каджибекова, передаёт BNews.kz.

«На территории страны нужно сделать обследование в труднодоступных местах — это могут быть пески, поймы рек. Люди туда пройти не могут. Да мы планируем использовать дроны, беспилотные аппараты для обследования. Но для того чтобы закупить услуги, нужны финансовые средства. Мы не планируем закупать сами беспилотные аппараты, мы хотим закупать услуги», – сказала председатель комитета государственной инспекции в АПК Ажар Каджибекова.

По её словам, в настоящее время в Казахстане есть несколько фирм, которые занимаются производством данных беспилотных аппаратов. Однако у них пока нет расчётных данных по стоимости услуг.

«Если они будут заинтересованы, если они увидят, что это выгодно, то мы будем привлекать их для совместной работы. Это, конечно, интересный проект. Беспилотные аппараты мы изучали, они могут летать на дальние расстояния, то есть не обязательно человеку нужно будет идти туда. Мы можем отправить беспилотный аппарат, чтобы посмотреть, есть ли саранчовые вредители, сколько их. Беспилотники должны быть оснащены камерами, навигационным оборудованием, чтобы мы знали координаты и затем могли провести обработку на этой площади», – отметила она.

Ранее глава комитета сообщила, что в текущем году на борьбу с саранчой из госбюджета было выделено 1,3 млрд тенге. В настоящее время химические обработки против саранчовых вредителей завершены в Туркестанской области. Между тем работы по устранению стадных вредителей продолжаются в Павлодарской, Жамбылской и Восточно-Казахстанской областях.