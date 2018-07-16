Известная шымкентская журналистка Карашаш Есенбай познакомилась с молодым человеком, который придумал необычный бизнес. О предпринимательской жилке и редком упорстве молодого шымкентца она рассказала на страницах портала ernur.kz.

«Я познакомилась с ним на бизнес-тренинге. Самый молодой из 10 предпринимателей, отобранных из 500 претендентов, взял слово.

«После того, как я в возрасте шести лет лишился родителей, государство взяло меня под свое крыло, вырастило до 18 лет, обеспечило жильем. Теперь я намерен работать на благо своей страны! Я не ставлю деньги во главу угла, их хватает. Я хочу заниматься делом, приносящим пользу народу», — заявил молодой человек. Это его выступление растрогало публику. Чтобы узнать о нем больше, я вызвала его на разговор. Знакомьтесь, Сейтбек Ертай — автор необычного бизнеса в Шымкенте», — начала свой рассказ Карашаш Есенбай.

«Идея создать службу по прокату книг пришла интересным образом. 9 апреля, в день моего рождения, друг подарил мне книгу Дейла Карнеги. Во время разговора я спросил, во сколько ему обошлась книга. «Книга стоит 3500 тенге. Мне уступили за 1950 тенге», — ответил он.

По моим расчетам, продавец имеет прибыль с книги в размере 1500 тенге. И тогда я смекнул, что продажа книг — довольно прибыльный бизнес. Сейчас в моем фонде есть много книг. Некоторые из них предназначены для продажи, а некоторые из них можно взять напрокат. За стоимость одной книги вы можете прочесть несколько книг.

Я давно хотел заняться бизнесом, полезным для общества. Потому что, если бы я продавал водку, то в семьях из-за нее вспыхивали бы ссоры. Все еще живы детские воспоминания, когда я видел такие сцены», — с сожалением заметил он.

По словам молодого человека, именно из-за спиртного он осиротел в шесть лет. Вместе с ним осиротели три его сестры.

«В то время родственники начали претендовать на наш дом. Но наши соседи и учителя поддерживали нас. Кто-то молча высыпал уголь возле нашего дома, кто-то приносил продукты», — вспоминает Сейтбек.

Затем он рассказал, как, начиная с 12 лет, зарабатывал на кыргызском рынке в Шымкенте.

«Я начал работать с 12 лет. Через несколько месяцев после того, как мои родители покинули этот мир, моей старшей сестре исполнилось 18, и она смогла взять над нами опеку. Две мои старшие сестры работали. Когда вторая сестра в 18 лет вышла замуж, старшая сестра работала, чтобы обеспечить меня и сестренку. Но зять, когда женился, дал обещание заботиться обо мне и моей младшей сестренке.

Он продавал стройматериалы на кыргызском рынке. И меня приучил к торговле. Я любил математику, может, поэтому он мне доверял торговлю. За 2 года я научился тамошним правилам, научился вести переговоры, практически, стал готовым специалистом. Бывали дни, когда я за один день делал оборот в 100 тыс тенге. Довольный моей работой, зять подарил мне, когда я учился в 9 классе, мотоцикл. В те времена не каждому было доступно такое приобретение. А когда я перешел в 11 класс, зять настоял, чтобы я не выходил на базар, а вместо этого усиленно готовился к поступлению в вуз. И зять, и сестра создавали для меня условия, чтобы я мог полноценно готовиться», — отметил он.

Сейтбек постарался оправдать надежды сестры и ее мужа. По его словам, он день и ночь готовился к экзаменам, и теперь является студентом медицинского университета.

Молодой человек признался, что в будущем мечтает заниматься руководящей, организационной работой, и, быть может, будет баллотироваться в депутаты.

«В нашей стране врачи получают маленькую зарплату, а я не хочу брать взяток», — пояснил он.

Во время студенческих каникул он занимается предпринимательством. Этот дар, уверяет Сейтбек, перешел ему от матери.

«Раньше на каждых праздниках я продавал игрушки в центре города. Однажды я пробовал торговать скотиной — мы с другом купили скотину за 145 тыс тенге и продали за 185 тыс тенге. Потом я этим не занимался, просто мне интересно было узнать этот процесс. Даже когда не удавалось ничего заработать, мы не сдавались. Я даже рыбу жарил и продавал. Я хочу о владеть как можно большими профессиями. У моей мамы был магазин при школе. Она никогда нас не обижала», — с грустью вспомнил он.

Родители у Сейтбека погибли в аварии. Сейтбек помнит, что его отец служил в полиции.

«Отец учил меня драться. «Ты сын полицейского! Ты должен быть крепким!» — говорил мне он. Он любил меня брать с собой на скотный рынок. Мы ничего не покупали и не продавали. Мы просто смотрели. Отец любил животных. И я тоже люблю. Моя комната увешана постерами с изображением лошадей», — со смехом сказал Сейтбек.

В будущем Сейтбек планирует создать сеть книжных магазинов. А сейчас он смог на заработанные деньги купить две квартиры. Одну подарил старшей сестре, другую — младшей.