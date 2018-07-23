Примерные нормы ночного сна для школьников: в 1-4 классе – 10-10,5 часа. 5-7 классы – 9,5-10 часов, 8-9 классы – 9-9,5 часа, 10-11 классы – 8-9 часов.

Режим дня – это рациональное чередование различных видов деятельности и отдыха, что имеет большое оздоровительное и воспитательное значение.

Если вы заметили, что Ваш ребенок сильно устает, к концу дня становится вялым и нервным, а успеваемость страдает, постарайтесь правильно организовать его режим.

Наибольшее влияние на состояние здоровья школьника оказывает количество и качество сна, питание и двигательная активность. Ребенку необходимо удовлетворять соответствующую возрасту потребность во сне, потому что в противном случае создаются условия для возникновения заболеваний. Школьникам показано увеличивать обычную продолжительность сна (хотя бы на 1 час) на время экзамена, перед контрольными работами и при всякой напряженной умственной деятельности. У детей, недосыпающих 2-2,5 часа, уровень работоспособности на уроках снижается на 30%.

Примерные нормы ночного сна для школьников: в 1-4 классе – 10-10,5 часа. 5-7 классы – 9,5-10 часов, 8-9 классы – 9-9,5 часа, 10-11 классы – 8-9 часов. Первоклассникам рекомендуется организовать дневной сон продолжительностью до 2 часов.

Особое внимание следует уделить двигательной активности ребёнка и прогулкам на свежем воздухе. Продолжительность прогулок, подвижных игр и других видов двигательной активности должна составлять как минимум 3–3,5 часа в младшем возрасте и 2,5 часа у старшеклассников.

Немаловажное значение для правильного роста и развития ребенка играет рациональное питание. Здоровое питание должно быть неотъемлемой частью повседневной жизни ребенка. Дети, которые питаются более качественно показывают высокую успеваемость, а вот недостаток питательных веществ в организме ребенка влияет на способность к учению и вниманию.

Сбалансированный горячий завтрак приносит растущему организму ребенка большую пользу, в отличие от фаст-фудов и прочей продукции, богатой «пустыми» калориями. Школьники должны знать и принять для себя основные принципы здорового образа жизни, а это возможно только в результате совместной работы учителей, родителей и самого ребенка. Именно в школьном возрасте формируются привычки правильного питания. Отмечено, что учащиеся, получающие горячий завтрак, лучше воспринимают учебный материал и остаются до конца учебных занятий бодрыми, меньше устают. «Замена полноценного горячего питания в школьной столовой, чипсами, сухариками, шоколадом наносит урон здоровью наших детей», — отметил Жандарбек Бекшин.

По его словам в настоящее время бизнес пищевой промышленности держится на трех главных ингредиентах: жир, сахар, соль, вызывающая пищевую зависимость, которая сродни никотиновой. Такие продукты хочется, есть вновь и вновь, заставляя покупателей регулярно приобретать подобные нездоровые продукты. Поэтому пищевой рацион школьника должен быть сбалансированным, разнообразным и удовлетворять энергетические потребности детского организма. Ведь для правильного роста и развития каждый ребенок должен получать определенный суточный набор продуктов, который должен включать в себя: молоко и кисломолочные продукты, творог, сыр, мясо, рыбу, яйца, крупы и макаронные изделия, растительные и животные жиры, овощи, свежие фрукты, натуральные соки, хлеб и хлебобулочные изделия, орехи, сухофрукты, мед, растительное масло.

При составлении меню для школьников обязательно необходимо учитывать потребности детского организма, связанные с его развитием и ростом, с повышенной эмоциональной или физической нагрузкой и обеспечиваться разнообразием блюд в течение дня и всей недели, их биологическая ценность, возможность сочетания, масса и объем пищи. Нерегулярное питание создает дополнительные нагрузки,напряжение, благоприятную почву для возникновения различного рода нарушений здоровья, причем не только физического, но и психологического.

«У детей, имеющих не стабильный график приема пищи, отмечается более высокий уровень тревожности, утомляемости», — сказал Бекшин.

Также необходимо помнить, что выпускные и вступительные экзамены требуют особенно строгого отношения к режиму питания школьников. Ассортимент продуктов питания в этот период должен быть особенно разнообразным и не повторяться.

Дополнительное введение фруктов в промежутке между основными приемами пищи необходимо в период повышенной нагрузки. Формирование культуры питания – это всегда сотрудничество родителей и учителей.

Что же делать, если ребенок не может или не хочет кушать в школьной столовой? Выход только один: давать ребенку еду с собой. Второй завтрак и обед, приготовленный дома, должен быть сбалансированным и вкусным. При этом «сухомятка» в виде бутербродов нежелательна. Собирая еду в школу, старайтесь включатть в меню белковую пищу (рыба или мясо), злаковые (каша, хлопья), свежие фрукты и овощи, а также молочные и кисломолочные продукты.

«Контроль и надзор за организацией питания осуществляется в ходе проведения проверок по особому порядку и внеплановых проверок, а также путем разъяснительной работы среди населения и персонала школ. По особому порядку пищеблоки школ проверяются в 2 раза год. В связи с пересмотром требований к организации питания, обучающихся в общеобразовательных школах, в рамках которого организатором конкурса по выбору поставщика услуг определен руководитель организации; а также создается комиссия по мониторингу за качеством питания с участием представителей родительского комитета, администрации школы, медицинского работника и других лиц. На сегодняшний день каждый предприниматель имеет возможность проводить производственный контроль на объекте, который позволяет предпринимателю снизить риски возникновения нарушений»,-резюмировал Бекшин.

Напомним, что в Комитете охраны общественного здоровья на период подготовки и работы школ в учебном году будет работать горячая линия по номеру 8 /7172/ 74-18-64, куда можно будет обратиться с жалобой устно или письменно при выявлении фактов несоответствия подготовки школ к новому учебному году (в случае аварийного состояния), а также нарушений санитарно-технического, гигиенического содержания школ, качества организации питания и образовательного процесса.