Новый упрощенный режим налогообложения вводится для самозанятых, чьи доходы составляют менее 12-кратной месячной заработной платы.

Об этом сообщил заместитель председателя Комитета государственных доходов Министерства финансов РК Мади Такиев в ходе пресс-конференции на площадке пресс-центра Правительства РК, сообщает primeminister.kz

По словам М. Такиева, на сегодняшний день Министерства труда и социальной защиты населения, финансов, энергетики готовят большой блок поправок, где для самозанятых будет действовать специальный режим налогообложения.

«Называется он единый совокупный платеж. Все те самозанятые, которые не в поле нашего зрения, будут платить ЕСП.

А почему они не в поле нашего зрения? У нас согласно Налоговому кодексу все те, кто получает доходы менее 12-кратной месячной заработной платы, могут не регистрироваться. Соответственно вся эта категория получаются самозанятыми. Для них мы и вводим новый упрощенный режим», — сказал М. Такиев.

Заместитель председателя Комитета государственных доходов также отметил, что для тех, кто будет уклоняться от сдачи декларации, предусмотрены определенные виды наказания.

«Первое – это предупреждение, второе – привлечение к административной ответственности. Штраф для госслужащих составляет порядка 50 МРП», — проинформировал он.

Вместе с тем, М. Такиев заверил, что на сегодняшний день все госслужащие предоставляют декларацию об имуществе. При поступлении предоставляется большая декларация и ежегодно очередная. Она предоставляется до 31 марта текущего года. Все декларации подлежат камеральной проверке.

Кроме того, по словам спикера, налогоплательщик также должен предоставлять данные о наличных денежных средствах.

«Показываете все свои наличные денежные средства, которые вы храните дома. Если сумма превышает 500 МРП, а это порядка 12 млн тг, то хранить такую сумму нужно в банке», — сказал он.

Отметим, что целью внедрения системы всеобщего декларирования является создание системы эффективного контроля доходов и имущества физических лиц для борьбы с теневой экономикой и коррупционными проявлениями Введение системы всеобщего декларирования даст возможность произвести максимальный охват по налоговому администрированию и обеспечить полноту уплаты налогов. Внедрение всеобщего декларирования для всех граждан Казахстана предусмотрено с 1 января 2020 года.