Юноша два раза подвергался сексуальному насилию, когда был школьником. Кроме того, насильники сняли на видео издевательства и шантажировали свою жертву, вымогая деньги, сообщает «Первый канал Евразия».

В редакцию телеканала обратился молодой человек. Он рассказал свою историю, но просил не называть его имени. Парень обратился в суд, но опасается, что дело закроют. По его словам, у насильников имеются связи среди высокопоставленных чиновников.

22-летний парень пожаловался на то, что шесть лет назад его изнасиловали односельчане. Он рассказал, что испытывает психологическое давление, потому что насильники до сих пор запугивают его. К сожалению, эти люди сняли на видео, как надругались над юношей.

Как пояснил юноша, он окончил школу №73 имени Озбекали Жанибекова. Те, кто насиловали его, тоже выпускники данного учебного заведения. Так как юноша знал их, он без опаски сел с ними за один дастархан.

Он передал диалог, произошедший между ним и одним из подозреваемых: «Ты знаешь, что произошло прошлой ночью?» — спросили они у меня. Я ответил, что не знаю. «Прошлой ночью я вступил с тобой в сексуальные отношения и снял это на видео», — сказал один из них. «Если не будешь делать то, что скажу, то я выложу это видео на Youtube, опозорю твоих родителей, тебе придется с позором уехать из аула», — сказал он».

В поисках справедливости молодой человек в течение шести лет неоднократно писал заявления в правоохранительные органы.

«Доказательства есть. У меня есть записи телефонных переговоров (с насильниками — прим. NT). Сотрудники ДВД получили распечатки. Есть свидетели, которые видели, как они брали у меня деньги. Никаких изменений. Никого не посадили. Они сами подали на меня в суд за клевету», — поведал юноша.

После инцидента он прошел проверку в венерологическом диспансере в Шымкенте. У него обнаружили венерическую болезнь. У двух подозреваемых тоже обнаружили эту болезнь.

Юноша утверждает, что у подозреваемых есть знакомства среди высокопоставленных чиновников. По его словам, один из подозреваемых — младший брат местного депутата.

«Родственники подозреваемых пришли к моему отцу и угрожали. «Что вы можете сделать? Вы не сможете нас посадить», — говорили они», — вспоминает молодой человек.

Юрист Джохар Утебеков говорит, что рано делать какие-либо прогнозы. Но если факт насилия будет доказан, то подозреваемым грозит до 15 лет заключения.

«Я не знаю период, когда это произошло. Но в любом случае будет возбуждено дело по изнасилованию. А если правоохранительные органы выяснят, что насильственные действия были в отношении заведомо несовершеннолетнего лица, то подозреваемым грозит лишение свободы сроком от 10 до 15 лет», — пояснил юрист.

Редакция телеканала отправила письмо в ДВД Туркестанской области и ожидает ответа.