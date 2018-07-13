Во время встречи акима Туркестанской области Ж. Туймебаева с лауретом Нобелевской премии Раеквон Чунг и южнокорейским ученым Ю Джае Чеон, было предложено сфокусироваться на развитии Туркестана и на реализацию пилотного проекта по переработке отходов города.

Для осуществления поставленных задач в настоящее время РИЦ «Оңтүстік» активно проводит работы по изучению опыта лидирующих стран по переходу к «зеленой экономике» и планирует ряд встреч с потенциальными инвесторами и экспертами для реализации проектов области.

В этой связи руководство РИЦ «ОҢТҮСТІК» и МФО «Ырыс» приняли участие в одном из важных событий года — в Международном Форуме мэров стран Шелкового пути «Global Silk Road». На форуме были обсуждены перспективы экологических технологий и устойчивость окружающей среды.

В обсуждении приняли участие международные эксперты по управлению инвестиционными и инновационными проектами, среди которых лауреат Нобелевской премии мира Рае Квон Чунг. В своем выступлении г-н Рае Квон Чунг отметил, что в результате поездке по Туркестанской области он пришел к выводу, что реализацию проекта «СуперГрид Шелкового Пути» вполне возможно начинать именно с этого региона. Область подходит по климатическим условиям и многовековым опытом сооружений, которую он обнаружил при посещении мавзолея Ахмеда Ясави в Туркестане.

В свою очередь Заместитель Председателя Правления РИЦ «ОҢТҮСТІК» Акмарал Қансейіт подчеркнула, что в настоящий момент для перехода к «зеленой экономике» планируются реализация ряда зеленых проектов совместно с компаниями и инвесторами из Казахстана, Южной Кореи, Турции, Германии и других стран.

«С реализацией проектов мы заложим основы и превратим Туркестанскую область в зеленый хаб Казахстана, который обеспечит рост всех секторов экономики, включая агропромышленный комплекс, который также сильно зависит от стоимости электроэнергии для повышения конкурентоспособности», — сказала она.

Обсуждения по вопросам сотрудничества в развитии города Туркестан и трансфера опыта в сфере циркулярной системы управления ресурсами продолжились на встречах и переговорах с Людмилой Янченко, мэром города Кохла Ярве (Эстония), с Х.З.Барабанером и Д.Цыро (G-Global Business Portal), а также господином Синхом Далбир, Сопредседателем Евразийской Ассамблеи Народов (Индия), Элизабеттой Лафранки из Eventi Kazakhstan (Италия) и Торби Вестби, основателем и председателем Ichi Fund и Вице-президентом Международной Организации «Мэры за мир» (Норвегии).