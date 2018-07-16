Тайказан — главный экспонат мавзолея Ходжа Ахмета Ясави. По словам ученых, этот подарок сделал полководец эмир Тимур в XIV веке. Он был отлит из золота, серебра, железа, бронзы, олова, меди, свинца.

Весит Тайказан — две тонны. На съезде историков, археологов, архитекторов в Туркестане ученые рассказали об истинном предназначении казана. Несмотря на то,что он ассоциируется с приготовлением пищи, на самом деле он предназначался для хранения воды.

Кенжетай Досай, ученый: «Воду из него давали паломникам в качестве освященной после обрядовых действий. В нем не варили еду. Об этом предназначении котла нужно рассказывать туристам. К сожалению, в Советское время мавзолей и другие объекты рассматривались только как музей. Была разорвана связь с культурой, историей. Теперь же эти знания нужно возрождать, восстанавливать духовное, культурное и историческое значение ряда объектов древности».

Такие важные детали привлекут туристов, считают ученые. А потому необходимо восстановить забытые сведения. В целом, чтобы увеличить поток людей, власти намерены приложить все усилия.

Новый областной центр построят в восточном стиле. Дома будут ниже мавзолея Ходжи Ахмеда Ясави, так как он должен быть виден со всех сторон. Пока генерального плана строительства Туркестана еще нет даже в проекте. Он на стадии обсуждения. Эксперты из различных сфер предлагают свои идеи становления нового города, которому будет отведена важная международная роль.

Планируется, что Туркестан, составит конкуренцию Самарканду, Бухаре и Хиве, станет центром тюркского мира. Что в свою очередь, повысит авторитет Казахстана перед мировым сообществом.

Озвученные на съезде предложения экспертов, будут учитываться властями при строительстве нового города. Уже известно, что каждый регион сделает подарок новому областному центру — подарит здание. К примеру, аким Астаны Асет Исекешов предложил построить в Туркестане парк «Астана».

Напомним, на сегодняшний день проводится конкурс на разработку концепции генерального плана по развитию центра Туркестанской области. Планируется, что генплан утвердят до конца года. По предварительным данным, в Туркестане построят музей Ходжа Ахмета Ясави, арбат.

Жанат Тохтарбай