230 бизнесменов обратились в Палату предпринимателей Туркестанской области с просьбой защитить их права. Четверть из них жалуются на нарушения в сфере земельных отношений. Несколько из них были рассмотрены на Совете по защите прав предпринимателей.

Предприниматель из Туркестана Муса Джумашев жалуется, что власти у него отбирают землю. Об этом он сообщил на заседании совета по защите прав предпринимателей.

В 2011 году он решил инвестировать строительство рынка. Заключил инвестиционный договор с отделом земельных отношений, приобрел земельный участок, который обошелся ему в 4 млн тенге. Джумашев намеревался открыть скотный рынок, однако, довести задуманное до конца ему не удалось.

Муса Джумашев: «С 2011 года не могу добиться справедливости. В 2011-2013 годы я стал строить рынок. Подвел инфраструктуру, построил офисы, 3 столовые, санузел. Но в 2016 году, видимо, земля понадобилась кому-то еще. Мне вдруг стали говорить, что моего инвестиционного договора нет, хотя у меня он на руках! Но специализированный межрайонный суд выносит решение признать недействительным постановление акимата г. Туркестана, договора купли-продажи земельных участков и госрегистрацию на них. Получается, что здания и строения принадлежат мне, а земля под ними нет! Как такое может быть? Я хочу, чтобы мне вернули землю, даже денег не надо».

Представители акимата Туркестана в свою очередь заявляют, что за последние годы не раз менялось руководство и, чтобы разобраться в проблеме, им нужно время.

На что депутат областного маслихата Мелдеханов резонно отметил, что смена акимов не объясняет беззаконие со стороны чиновников.

Умирзак Мелдеханов: «Земельная инспекция должна быть в курсе этой проблемы, так как они выдавали документы? Хорошо, может кто-то пришел недавно, но отдел земельных отношений не сменился же!!! Зачем пришли, если не можете нам разъяснить ситуацию!»

Другой предприниматель негодует, что на земельном участке, принадлежащем товариществу по праву, построены объекты, которые ему не принадлежат. Еще в 2008 им был куплен участок под строительство музея памяти сподвижника Ясави, но спустя пять лет землю изъяли под государственные нужды. Но при этом предприниматели не получили письменных уведомлений об изъятии, товарищество до сих пор платит все виды налогов.

Чиновники из акимата Туркестана пытаются оправдаться тем, что не знали о каких проблемах будет идти речь и не готовы сразу ответить. Они считают, что решить этот вопрос будет непросто. Прошло много времени, на этом участке построен центр прикладного искусства, где занимаются 250 детей. Может быть, рассмотрят выделение другого участка.

Члены совета по защите прав предпринимателей заявили, что рассмотренные сегодня частные случаи будут держать на контроле до разрешения ситуации.

Жанат Тохтарбай