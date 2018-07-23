С 20 июля отключено газоснабжение для более чем 2000 абонентов Толебийского района. Причина – проведение профилактических работ на двух АГРС, подающих газ толебийцам. Впрочем, как выяснилось, после завершения ремонта голубое топливо придет не во все дома толебийцев.

Балтажан апа еле сдерживая слезы рассказывает, что из-за представителя подрядчика, который по странному стечению обстоятельств работает в поселковом акимате, теперь вынуждена платить штраф. Но как его оплатить с ее-то пенсией:

«Я одна тащу дом. Пенсии 50 тысяч на что может хватить? На еду, на оплату коммуналки? А ведь я несколько раз спрашивала у своей соседки – Рабига, куда платить за газ? Мы ведь им пользуемся. Уже больше месяца прошло. Завтра нагорит большая сумма, что делать будем? А она мне отвечала – ой, апа, ничего платить не надо – вы ж за то, чтобы газ вам провели заплатили, вот и пользуйтесь».

По словам представителей газового хозяйства Толебийского района этот дом отключен еще и потому, что система газификации дома на бумаге абсолютно не соответствует тому, что в реальности. Кроме того, это – несанкционированный абонент.

«Дело в том, что Исполнительно-техническая документация абсолютно не соответствует тому, как проведена газификация в этом доме. Эти документы мы возвращали подрядчику на исправление, но ничего так и не было сделано. Более того, абоненты пользовались газом без проведения опрессовки и необходимых испытания, подвергая опасности себя и своих соседей». – комментирует Максат Турумбетов, руководитель Толебийского РГХ.

И в похожей ситуации практически каждый владелец дома в Коксаеке. На совещании, которое проходило в поселковом акимате, глава села планировал сообщить односельчанам о предстоящем отключении газа из-за профилактических работ на АГРС. Но перспектива посидеть пару месяцев без газа, как выяснилось, не так страшна, как возможность вообще не дождаться подключения газа. Жители, уже заплатившие подрядчику за газификацию так и не получили на руки необходимых документов.

По словам жителей села краны на вводе газа в дом им открывали представители подрядчика, заявив, что газом можно пользоваться, а что касается лицевых счетов, то подрядчик, судя по всему считает, что это – дело десятое. А в результате страдают простые жители.

«Вы поймите, у меня нет ни одного документа. А это подрядчик нам краны открыл. Теперь мы не можем оплатить за потребленный газ, потому что у нас нет лицевых счетов, так нам же еще и штрафы выписывают. Мы-то в чем виноваты?!», — возмущается одна из жительниц села.

Между тем, горе-подрядчик, распорядившийся пользоваться газом нелегально подвергал серьезной опасности всех тех, кому проводил газопроводы. Как выяснилось в ходе совещания, подрядчик на протяжении трех лет не сделал ни одного документа нормально. Из-за несоответствия документов реальной схеме газоснабжения, газовики возвращают их на доработку. А подрядчик, собравший с людей деньги за проведение в их дома газа, особо не беспокоится. Говорит, мол, все успеет и профилактические работы ему на руку – за этот срок он как раз все и сделает.

«Вы же слышали только что нам дали срок 20 дней. Мы все документы подготовим. Ну да, есть несоответствия, а что делать? Исправляем», — говорит подрядчик, представитель ТОО «МДС-Толеген» Аят курманов.

Но у жителей терпение лопнуло и они едва не устроили самосуд над подрядчиком. Неизвестно, чем могло все закончиться, не вступись в дело поселковый глава.

Как это ни странно, поселковый аким с подрядчиком разговаривал как с маленьким ребенком, всей своей интонацией давая понять: нельзя так себя вести с людьми-то. Но мы тебе даем срок на исправление – 20 дней.

Чем закончится дело, пока, увы, неизвестно. Не исключено, что сельчане подадут в суд на подрядчика. Сложно поверить, что человек, который за три года так и не сделал ничего, уложится в двадцать отведенных дней. Впрочем, у газовиков к этому подрядчику свои претензии – подключая дома жителей к газоснабжению незаконно. Он с одной стороны способствовал воровству газа – ведь уходило неучтенное топливо. С другой стороны его стараниями дома в любой момент могли взлететь на воздух – сети подключались без участия специалистов газоснабжающей организации.