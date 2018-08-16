Астана и Шымкент обогнали Алматы по объему инвестиций, передает LS.

Согласно данным комитета по статистике, всего в январе-июле 2018 года в основной капитал Казахстана было инвестировано 5,49 трлн тенге. Из них наибольшая доля приходится на Атыраускую область – 36%. Причем наибольшего финансирования коснулись горнодобывающая промышленность и разработка карьеров – около 1,7 трлн тенге.

Тройку лидеров замыкают Астана и Шымкент. В столице лидируют по объему средств операции с недвижимостью (249,47 млрд тенге), в Шымкенте – обрабатывающая промышленность (307,69 млрд тенге). Алматы был отправлен на четвертую строчку.

Тем временем наименьший приток инвестиций наблюдается в Северо-Казахстанской области. Вместе с тем если в Кызылординской области главенствуют горнодобывающая промышленность и разработка карьеров, то на севере Казахстана полагаются на сельское хозяйство.