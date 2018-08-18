Сотни большегрузов застряли на казахстанско-узбекской границе. Дальнобойщики стоят в гигантской пробке от нескольких часов до нескольких дней! Пленникам затора приходится непросто.

У большинства на исходе запасы еды и воды. А очередь от поста растянулась на семь километров. Ситуацию усугубляет сорокоградусная жара, — передает корреспондент nv.kz со ссылкой на ktk.kz

Многокилометровая вереница большегрузных машин на границе Казахстана и Узбекистана растет практически с каждым часом. Дальнобойщики рассказывают, что в очереди многие из них стоят уже почти неделю. За это время у водителей закончились практически все запасы воды и еды, а поток машин все не движется. — За сутки всего 500 метров проехали, это максимум. — Всего 500? — Да, все от смены зависит.

Если хорошая, то быстрее пропустят, если нет, то долго будешь стоять. Иногда по 2 или 3 дня стоишь, а вот сейчас уже 4 суток. Настоящим испытанием стала 40-градусная жара, из-за которой начала портиться продукция. Сгнивший товар просто приходится выкидывать в степь. Водители уже начали подсчитывать убытки. И все же надеются, что хотя бы часть товара им удастся довести до пункта назначения. — Там идет пропуск быстрее, и там меньше машин. Ну, где-то сутки занимает сам проезд оттуда. Хороший доход все эти дни сейчас у единственного приграничного магазина. Несмотря на высокие цены, за пирожками и водой с утра выстраиваются длинные очереди.

Пережить водителям простой помогают жители близлежащих сел. Они приносят все самое необходимое. При этом в профильном ведомстве заявляют, что очередь на границе образовалась из-за слишком большого потока фур, к которому здесь были просто не готовы. Алтынбек Килибаев, и.о. руководителя управления департамента таможенного контроля Комитета госдоходов РК: — Увеличение грузопотока связано с развитием внешней торговли Узбекистана со странами дальнего и ближнего зарубежья. Вообще увеличение началось с марта по всей границе почти в три раза.

Сам пункт пропуска Бауыржана Конысбаева, его пропускная способность составляет 150 АТС в сутки, а он работает на пределе до 250 машин. Ситуация на границе в ближайшее время может еще больше усугубиться. Чиновники планируют на время полностью закрыть пункт пропуска Бауыржана Конысбаева. Там начнется капитальная реконструкция. На время ремонта весь транспорт планируют перенаправить на три ближайших приграничных с Узбекистаном поста.