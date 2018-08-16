По последним данным, скопились 150−200 фур, сообщает департамент госдоходов Туркестанской области.

По данным ведомства, затор на въезде в пункт пропуска продолжается с весны 2018 года. Узбекистан разрешает транзит иностранных грузовиков только через два пункта пропуска с Казахстаном: узбекский «Яллама» — казахстанский «Б. Конысбаева» и узбекский «Каракалпакия» — казахстанский «Тажен».