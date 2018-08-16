Огромная очередь из грузовых автомобилей образовалась на границе Казахстана и Узбекистана, на пункте пропуска «Б. Конысбаева» с казахстанской стороны.
По последним данным, скопились 150−200 фур, сообщает департамент госдоходов Туркестанской области.
По данным ведомства, затор на въезде в пункт пропуска продолжается с весны 2018 года. Узбекистан разрешает транзит иностранных грузовиков только через два пункта пропуска с Казахстаном: узбекский «Яллама» — казахстанский «Б. Конысбаева» и узбекский «Каракалпакия» — казахстанский «Тажен».
«Причина скопления автотранспорта — значительное увеличение грузопотока из третьих стран в направлении Узбекистана (транзитный проезд). Одной из причин затора стало тотальное сканирование узбекскими таможенниками всех транспортных средств с применением мобильного инспекционного-досмотровогокомплекса», — говорится в сообщении казахстанского ведомства.