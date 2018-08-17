Бывшего министра национальной экономики Казахстана Куандыка Бишимбаева перевели из Астаны в колонию в другой город. Во время переезда некогда высокопоставленного чиновника сопровождали не менее десяти бойцов Национальной гвардии, передает «Первый канал Евразия».

Теперь VIP-заключенный отбывает наказание в колонии города Ленгер в 35 километрах от Шымкента. Путь в 1,5 тысячи километров преодолели на пассажирском поезде в вагоне, который предназначен для перевозки осужденных. Из Шымкента до места назначения экс-министра конвоиры довезли на специально оборудованной машине.

«Это учреждение максимальной безопасности, то есть строгого режима, с лимитом содержания порядка 500 человек. Здание было введено в эксплуатацию еще в 1976 году», — заявил сотрудник пресс-службы комитета уголовно-исполнительной системы МВД Галымжан Хасенов.

Новая колония ничем не отличается от столичной, особых условий для VIP-заключенных, по словам представителей КУИС, там нет. В тюрьме максимальной безопасности отбывают наказание осужденные за убийства, изнасилования и многомиллионные хищения.

По словам Хасенова, Бишимбаев отбывает наказание в Туркестанской области «в целях сохранения социально-полезных связей и на основании заявления, где указано место проживания родных и близких».

Экс-министр национальной экономики Куандык Бишимбаев был осужден в марте 2018 года. Его признали виновным в получении взятки, присвоении или растрате вверенного чужого имущества и назначили наказание в виде 10 лет лишения свободы.

По громкому коррупционному делу проходили 23 человека, среди которых двоюродный брат Бишимбаева.