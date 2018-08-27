В Шымкенте придали земле тела трёх погибших при ДТП, произошедшего накануне в центре города. В результате аварии с участием трёх машин погибла целая семья — свекровь, сноха и двухмесячный ребёнок, передаёт BNews.kz.

По словам родственников погибших, все они (примерно 250 человек) приехали на похороны, хотя выезжали из разных городов Казахстана на празднование 40 дней со дня рождения долгожданного ребёнка, что является у казахов давним обычаем. Оказалось, что родители погибшей малышки ждали её появления на свет больше семи лет.

«Мы очень долго ждали с супругой этого ребёнка. Это наш первенец. В тот злополучный день моя мать и жена с дочкой ехали на автомобиле «Дэо Джентра» от дома моей сестры. Находясь на улице Рыскулова в направлении бульвара Кунаева, они решили совершить поворот на Адырбекова. Но им так и не удалось завершить манёвр. В автомобиль моей матери врезался «Мерседес». Моя супруга вместе с нашей двухмесячной дочерью вылетели с салона авто. Вся голова супруги была разбита», — рассказывает, не сдерживая слёзы, сын, муж и отец погибших.

Тем временем в БСМП Шымкента врачи продолжают борьбу за жизнь пассажирки «Мерседес Бенса» 1996 года рождения, которая в тяжёлом состоянии была доставлена в реанимационное отделение. Помощь врачей понадобилась и самому водителю «Мерседеса», местному жителю 1999 года рождения.

Напомним, что жуткое ДТП, унёсшее жизни трёх человек, в том числе и грудного ребёнка, произошло ранним утром 24 августа в центре Шымкента. Авария произошла примерно в седьмом часу на пересечении улицы Адырбекова и проспекта Рыскулова.

По информации ДВД Шымкента, данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье УК РК «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами».