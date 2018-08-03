На прошедшем селекторном совещании в акимате Туркестанской области обсудили вопросы подготовки к началу нового 2018-2019 учебного года.

С докладом выступил руководитель областного управления образования И. Сагындыков. По его словам, в настоящее время в области ведется работа по подготовке образовательных учреждений к новому учебному году и отопительному сезону. На сегодняшний день из запланированных 131863 тонн твердого топлива для 849 учебных заведений, в настоящее время поставлено 70567 тонн. План выполнен на 53,5%.

«Что касается жидкого топлива, то из необходимых 3,3 млн. литров 78 объектам образования поставлено 1,8 млн литров топлива. Оставшаяся часть жидкого топлива будет поставляться в соответствии с контрактом. В 2018 году из областного и местного бюджетов на капитальный ремонт 47 объектов образования было выделено 4,3 млрд. тенге. В настоящее время капитальный ремонт ведется на 46 объектах», — сказал И.Сагындыков.

Заслушав доклад руководителя областного управления образования, глава региона поручил акимам районов и городов активизировать работу в данном направлении.

«Начать подготовку образовательных учреждений к новому учебному сезону было поручено еще в мае месяце. Почему работы были начаты не своевременно? Текущий и капитальный ремонт школ должен быть полностью завершен к 25 августа.

Необходимо своевременно завершить все работы, в том числе по обеспечению образовательных учреждений учебниками, транспортом, твердым и жидким топливом», — сказа Ж.Туймебаев.

По второму вопросу повестки дня о ходе подготовки к отопительному сезону 2018-2019 годов с докладом выступил руководитель областного управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства М.Мараим.

По его словам, в соответствии с утвержденным планом в бюджетных учреждениях и на предприятиях централизованного теплоснабжения были проведены гидравлические испытания, работы по мойке и очистке отопительных систем. Кроме того, в настоящее время 2313 из 2834 бюджетных учреждений подготовлены к отопительному сезону. В сфере образования из 1289 учреждений в 945 проведены работы по подготовке к отопительному сезону. Помимо этого, из 788 учреждений здравоохранения к зиме готовы 788.

Заслушав доклад, Жансеит Туймебаев поручил акимам районов, городов и руководителю областного управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства активизировать работы в данном направлении.

«Почему вы не транспортируете уголь заранее? Осенью вы опять начнете говорить про дефицит вагонов. Кто виноват будет? Транспортировку твердого и жидкого топлива, замену тепловых котлов необходимо завершить летом.

Акимам районов, городов и руководителю управления поручаю качественно и в срок обеспечить подготовку всех объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к предстоящему отопительному сезону.

Подготовка к отопительному сезону будет тщательно контролироваться и должна быть полностью завершена к сентябрю. Ответственные работники, которые несвоевременно выполняют свою работу, будут привлечены к дисциплинарной ответственности», — подчеркнул глава региона.