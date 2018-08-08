Изображение Абая в Шымкенте закрасили. Вместо свежего граффити по улице Мадели кожа теперь красуется большое серое пятно. Вполне возможно, что это грунтовка для очередного художественного творения.

Что послужило причиной такого спешного решения — закрасить стрит-рисунок, непонятно.

Несмотря на то, что граффити многие посчитали недоработанным и не совсем похожим на великого поэта и просветителя Абая Кунанбаева, большинство опрошенных шымкентцев и гостей города поддержали творение молодых уличных художников.

Таковы первые результаты опроса: Напомним, неоднозначное граффити известного на весь мир мудреца и поэта Абая Кунанбаева на стене по соседству с изображениями героев ВОВ — Алии Молдагуловой и Бауыржана Момышулы.

Неизвестно, кто был автор рисунка с подписью ABAY. Раскрывать себя и ставить фирменную подпись на «холсте» мастера не стали или не успели — творили под покровом ночи.

Татьяна Корякина