Нацкомпания «Kazakh Tourism» совместно с нацпалатой предпринимателей «Атамекен» работают над созданием календаря путешествий по Казахстану, передает МИА «Казинформ».

«Формируем календарь путешествий по Казахстану, чтобы туристы, как иностранные, так и наши, знали точно, куда, в какой регион и когда нужно приехать, чтобы попасть на наиболее интересные мероприятия», — рассказала зампред правления НПП «Атамекен» Юлия Якупбаева после подписания меморандума по совместному развитию туризма.

Также стороны планируют разработать и предложить новые меры господдержки бизнесменов в отрасли туризма, в том числе налогового и таможенного характера. Ожидается, что помощь в развитии смогут получить представители малого и среднего бизнеса, среди которых будут ремесленники, компании сферы детско-юношеского туризма.

Для улучшения предоставляемого сервиса планируется внедрить систему рейтингов и отзывов. Эксперты изучают системы известных сайтов, как TripAdvisor, Booking.com.

«Те, кто работает с Booking, говорят, что обратная связь очень помогает им в налаживании менеджмента, других процессов. Таким образом, мы думаем, будет налаживаться сервис», — добавила Ю. Якупбаева.