Долги населения Шымкента за коммунальные услуги составляют 1 млрд 718 млн 914 тысяч тенге. При этом больше всего жители города должны газовикам – 1 167 115 тыс. тенге, меньше всего – энергетикам — 11,63 млн тенге. Более 77 млн тенге население должно за услуги водоотведения, за водоснабжение – 231 млн 924 тыс. тенге и, наконец, за теплоснабжение – 230 млн 937 тысяч тенге. Об этом стало известно в ходе заседания акимата Шымкента.

Напомним, платить по счетам рано или поздно придется. И лучше это сделать сейчас, пока субъекты естественных монополий не обратились в суды с исками в отношении злостных неплательщиков.

Напоминаем, если у вас возникли проблемы по оплате за коммунальные услуги, вы можете обратиться:

— в call-центр ЮКПФ АО «КазТрансГаз Аймак»: 92-11-77;

— в call-центр ТОО «Энергопоток»: 40-07-14;

— в call-центр ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»: 32-12-75;

— в call-центр ГКП «Куатжылуорталык»: 56-50-13.

А также в:

Акимат Абайского района: 77-09-12, 56-25-75;

Акимат Аль-Фарабийского района: 54-96-54;

Акимат Енбекшинского района: 43-31-98;

Акимат Каратаусского района: 42-10-20, 42-10-21, 42-10-04.

И не забывайте, что в акимате Шымкента работает круглосуточный телефон контакт-центра: 545-545.

Кроме того, в прежнем режиме работает телефон круглосуточной диспетчерской службы акимата: 53-00-15.