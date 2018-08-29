IT-специалисты со всей страны и зарубежья съехались в Шымкент со своими предложениями цифровизировать работу города. Представителями городской власти определено несколько проблемных направлений, которые предлагается решить с помощью цифрового управления.

Участники «Shymkent Digital Day» — представители более 150 отечественных и зарубежных IT-компаний — изучат эти задачи и в течение двух недель разработают пути их решения с учетом современных цифровых технологий. Свои проекты они затем представят комиссии и лучшие из них будут внедрены в системе управления городом.

«У Шымкента есть все возможности стать цифровым городом, тем более, посмотрите, какой поток желающих работать здесь. Ваш акимат дает возможность работать, есть идеи и, самое главное, контроль. Я думаю, что теперь в Шымкенте будет не один раз «День цифровизации», сам город будет уже цифровым», — говорит IT-эксперт Лаврентий Бобрышев.

Таким образом цифровизация вплотную войдет в жизнь Шымкента, сделает жизнь горожан комфортнее и поставит заслон коррупции. В основном много предложений по улучшению работы ЖКХ, общественного транспорта и сферы образования.

Креативную инициативу Шымкента уже успели оценить представители других регионов Казахстана, которые также принимают участие в «Shymkent Digital Day», и готовы использовать положительный опыт шымкентцев.

Шуддин Саидов