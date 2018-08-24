Агентство по делам государственной службы и противодействию коррупции опубликовало видео с фактами изобличения и задержания высокопоставленных чиновников из министерства финансов, передаёт Sputnik.

С начала года в сфере госзакупок зарегистрировано 250 коррупционных преступлений, что в два раза больше, чем в прошлом году. Правонарушения касаются распределения тендеров, незаконного заключения договоров, подписания фиктивных актов выполненных работ.

«С начала 2016 года зарегистрировано 251 уголовное дело в отношении должностных лиц, ответственных за государственные доходы. «Лидарами» в коррупционной сфере являются налоговая служба — 110 преступлений, таможенная — 103 и служба экономических расследований — 36″, — сообщает агентство.

Кого из чиновников и за что задержали, смотрите на видео.