После проверок в школах Туркестанской области наказали ряд ответственных лиц за провалы в работе по недопущению случаев насилия среди детей в школах. Об этом сообщается в пресс-релизе министерства образования РК, распространенном на брифинге в СЦК, передает Zakon.kz.

В релизе ведомства указывается, что в режиме видеосвязи МОН РК провел с заинтересованными госорганами и НПО совещание по вопросу выработки системных мер по недопущению случаев насилия в отношении детей, правонарушений среди детей в Туркестанской области.

Отмечается, что были рассмотрены меры ответственности по делу семилетнего мальчика из поселка Абай, подвергшегося насилию со стороны старшеклассников.

Результаты по итогам проверок следующие:

Освобождены от занимаемой должности заместитель акима Сарыагашского района К. Кыстаубаев, начальник Абайского отдела полиции Ибрагимов, начальник местной полицейской службы Сарыагашского района Оразгельдиев, директор школы № 73 У. Кожагельдиева, заместитель директора по воспитательной работе школы № 74.

Также отстранены от должности руководитель отдела образования Сарыагашского района Б. Мейрихов и директор СШ № 74 Б. Селтанова.

Кроме того, объявлено о неполном служебном соответствии дознавателю Абайского отдела полиции Рахматуллина и начальника Сарыагашского РУВД Кабыштаеву.

Объявлен строгий выговор акиму Сарыагашского района К. Абдуалиеву, начальнику инспекции по делам несовершеннолетних (ИДН) ДВД Туркестанской области Боралкиеву, начальнику управления дознания Зиятаеву, начальнику следственного управления Жалгасову, начальнику ИДН Сарыагашского района Досболову, заместителям директоров школ № 73, 74 Б. Кулышевой, Г. Бекмуратовой, Р. Жиенбекову, Б. Калмурзаевой, а также педагогам-психологам М. Хамитовой и Тлеукабыловой.

Проводится досудебное расследование в отношении инспектора ювенальной полиции Жумабаева и дознавателя Рахматуллина по ч. 3 ст. 433 УК РК (Укрытие уголовного правонарушения).

Объявлено замечание руководителю отдела информатизации и мониторинга госуслуг аппарата акима Сарыагашского района Е. Турсынбаеву и руководителю отдела внутренней политики Сарыагашского района А. Козыбаеву.

Как напомнил председатель Комитета по охране прав детей Министерства образования и науки РК Нурбек Оршубеков, на сегодня дело завершено.

«Преступление квалифицировано как «насильственные действия сексуального характера» и сейчас дело направлено в суд. Министерством по данному факту была создана Межведомственная рабочая группа, в состав которой вошли представители Генеральной прокуратуры, МВД, Минздрава, Минтруда и соцзащиты. В мае текущего года рабочая группа осуществила выезд, изучение деятельности практически всех органов, которые имели какое-либо отношение к данному инциденту», — уточнил он.

По его словам, по результатам деятельности рабочей группой отмечены проблемы в системной работе по выявлению неблагополучных семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, профилактике правонарушений, беспризорности и так далее.

«Все рекомендации рабочей группы были направлены в акимат Туркестанской области», — заключил он.