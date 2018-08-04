XXI век – то самое время, когда задачи, цели и действия из реального мира переходят в виртуальный. Причем происходит все это с огромной скоростью и прямо на наших глазах. Не так давно Елбасы объявил о масштабной государственной программе «Цифровой Казахстан», которая должна в корне изменить нашу жизнь.

На компьютеры, онлайн режимы и безбумажную работу сегодня переходят школы, больницы, ЦОНы и многие другие госструктуры. Это действительно удобно, когда вся информация хранится в одной, защищенной базе данных. Правда, старшему поколению довольно сложно разобраться что к чему – мешает цифровая неграмотность. Легче всего адаптироваться к нововведениям молодежи. Ведь в интернет-пространстве они ориентируются как рыба в воде. А многие стараются еще больше углубиться в познание сетевого мира.

Молодежь Шымкента и Туркестанской области приглашают обучиться языку программирования. Уже больше полугода в областном молодежном ресурсном центре (МРЦ) работает IT-парк. За это время в нем обучились в общей сложности больше восьмисот человек. В стенах IT-парка грамотные профессиональные тренеры дают молодым парням и девушкам необходимые знания для создания интернет-сайта, мобильных приложений, разработки дизайна, кроме того, обучают навыкам фотошопа.

«Мы даем молодежи инструмент: как быстро создавать IT-продукт и самостоятельно выжить на нашем рынке, то есть в роли фрилансера (удаленного сотрудника – ред.). Как показывает наша статистика, многие студенты, которые заканчивают вуз по специальности «Программирование», не могут найти работу по своему профилю, потому что у них нет определенных знаний. Мы же не начинаем с нуля, как это делают в университете. То есть не даем начальные коды, которые потом вообще не пригодятся. Мы даем основы и показываем, как работать с шаблонами и алгоритмами. То есть они берут готовый шаблон и переделывают его под себя, под то, что они хотят видеть в итоге. Этому мы обучаем на первом уроке. Второй урок – это оформление сайта. То есть мы продумываем дизайн, внешний вид продукта. Самое главное, что мы идем с конца обучения. Сначала думаем, что хотим получить, а потом, отталкиваясь от этого, думаем, как можно осуществить поставленную задачу. Вообще IT-парк помогает создать сайт за один день», – рассказал нам программист с 10-летним стажем, тренер IT-парка в областном молодежном ресурсном центре Улан Куандыков.

Основам программирования здесь обучают всего за две недели. Это пара двухчасовых уроков и самостоятельная работа дома. Пройти такой ускоренный курс решила и 23-летняя жительница Шымкента Айдана Ершанова. Девушка уверена: навыки создания контента в интернете никогда не будут лишними.

«Слышала, что здесь, в IT-парке, проводятся тренинги именно по созданию интернет-сайта, мобильных приложений. Я очень бы хотела обучиться этому всему. Мне эта сфера интересна. Потому что в настоящее время все работают на компьютерах, в сети. Допустим, я хочу открыть свой интернет-магазин, в котором буду продавать свою продукцию. Конечно, лучше будет, если я его сама и создам. Также мне интересен фотошоп: каждая девушка хочет уметь редактировать картинки, фотографии, что-то для себя. Это полезно, и в любом случае в жизни понадобится», – считает девушка.

Кроме того, что знание языка программирования – это полезно, на создании сайтов и мобильных приложений можно еще и неплохо заработать. Найти работу не составит труда – в IT-парке вас научат, как выгодно продать свой продукт или даже трудоустроят. Многие выпускники IT-парка сейчас трудятся в государственных органах.

«Мы учим индексировать сайт в поисковых системах, учим как продать его. Вообще за один сайт можно выручить от 50-ти тысяч тенге, так что я думаю, это универсальный инструмент для заработка, особенно для студентов. Тем более, наверное, вы слышали, что в скором времени все юридические организации обяжут иметь свой сайт. Это же представьте, какой большой рынок откроется для программистов», – рассказал о перспективах в сфере программирования Улан Куандыков.

Многие выпускники IT-парка показывают неплохие результаты. Так, например, один из бывших учеников разработал приложение, которое поможет синхронизировать работу всех государственных организаций от медицины до транспорта. Другой выпускник планирует запустить приложение, позволяющее отслеживать передвижение скорой помощи. С его помощью можно будет легко узнать, как скоро приедет неотложка. И таких примеров просто масса. Жизнь действительно не стоит на месте, и молодому поколению необходимо адаптироваться к новой реальности как можно основательнее.

Обучиться языку программирования могут все желающие. Единственное условие – вам должно быть от 15 до 29 лет. Занятия проводятся каждую среду и пятницу с 15:00-17:00 в областном молодежном ресурсном центре, по адресу: Бауыржана Момышулы, дом 4 (бывший дом дружбы, бывший кинотеатр имени С. Сейфуллина).

«Цифровизация – это не цель, это средство. Средство повышения производительности, прибыли, капитализации всех компаний, которое произведет взрывной скачок в экономике. Всеобщая информация дает благо в производстве, жизни, образовании, медицине. С помощью дистанционной медицины ученые в Астане могут консультировать любой регион. Все должны быть грамотными. Со старшим поколением сложнее, а детей не надо заставлять, они там сидят день и ночь», – президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

Прими участие в конкурсе «Лидер Reader ON»

В рамках программы «Рухани жаңғыру» в Туркестанской области стартовал конкурс «Лидер Reader ON». Его целью является активизация работы школьных библиотек. Этот проект впервые реализован только в нашей области. Слово «Лидер Reader ON» – означает «Лучший читатель».

Фото учащегося, имеющего оценку «4» хотя бы по одному предмету, не будет размещено на «Доске отличников», хотя в будущем из него может выйти хороший литератор, гуманитарий. По правилам комплексного мероприятия, 13 учеников, «хорошо поработавших» в школьной библиотеке, будут определяться и награждаться каждый месяц, квартал, год. И их фото будут размещены на специальной «Доске почета». Также за отчетный период будут отмечены и их родители. Организаторы уверены, что данные действия будут стимулировать ребят читать книги. Это в свою очередь поспособствует формированию духовно развитых граждан и патриотов. Лучшие учащиеся по каждому жанру будут определены количеством голосов в социальных сетях Facebook и Instagram, соответственно победители будут награждены ценными призами.

К тому же в рамках проекта «Новое гуманитарное образование. 100 новых учебников на казахском языке» были переведены 18 учебников по отраслям: философия, социология, психология, экономика, менеджмент, религиоведение, лингвистика, культурология, антропология, журналистика. В настоящее время продолжается работа по переводу 30 книг. Это учебники для студентов вузов. 18 переведенных учебников изданы тиражом по 10 тысяч экземпляров и бесплатно переданы всем высшим учебным заведениям. В том числе, Туркестанкая область приобрела 16000 экземпляров книг.

В данный момент профессора, методисты и преподаватели готовят методику для программы на 2018-2019 учебный год на основе переведенной учебной литературы. Кроме того, разработана электронная версия учебников, они занесены на платформу открытого университета openU.kz. Здесь могут обучаться все желающие.

Анастасия Новикова