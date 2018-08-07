В дежурную часть Сарыагашского РУВД ДВД Туркестанской области обратился местный житель с заявлением о том, что в одной из гостиниц у него похитили сотовый телефон.

Общая сумма ущерба, нанесенная потерпевшему, составила около 100 тысяч тенге. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье «Кража».

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские Сарыагашского РУВД задержали молодую женщину, подозреваемую в краже телефона. Вещественные доказательства изъяты. По факту кражи чужого имущества проводится досудебное расследование.

Полицейские Туркестанской области напоминают гражданам о необходимости быть внимательными к своему имуществу. Чтобы не стать жертвой краж, деньги, телефоны и другие ценные вещи стоит хранить в укромных места вдали от посторонних глаз. Не следует класть ценные вещи в карманы одежды и в открытые сумки, откуда их легко украсть.

Если вы стали очевидцем или жертвой кражи чужого имущества, то незамедлительно обратитесь в полицию по телефону «102».