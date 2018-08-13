В Интернете зачастую можно наткнуться на необычные советы по лечению и профилактике рака. Если одни в красках расписывают чудодейственные свойства обычной пищевой соды, то другие пользователи верят в силу лимона. Помогают ли эти средства в лечении и профилактике раковых заболеваний Tengrinews.kz разъяснил онколог, заведующий Центром абдоминальной онкологии КазНИИ онкологии и радиологии МЗ РК Марат Кузикеев.

«Природа онкопроцесса еще не изучена до конца. Но известный факт — что аскорбиновая кислота (витамин С) помогает в профилактике колоректального рака, рака толстой кишки. Если аскорбиновую кислоту принимать регулярно, можно снизить риск развития этих видов рака. То же самое можно сказать про аспирин. В лимоне в большом количестве содержатся витамин С. То есть употребление лимона также способствует уменьшению риска заболевания онкологией. Но это действует лишь в целях профилактики рака. Если человек уже заболел раком, лимон не поможет», — говорит онколог.

«Сода тоже не является лекарством в лечении рака. Прием соды в некоторых случаях полезен, но лучше не делать это перорально. Мы иногда содовый раствор вводим внутривенно в реанимации, когда у пациента идет закисление организма. То есть вводим соду и нейтрализуем продукты распада. Соду применяют при лечении язвенного заболевания желудка, чтобы снять кислотность. Но уже известно, что она не приводит к должному результату, это временный эффект. В конечном итоге можно заработать язву».

«Я не рекомендую пить соду каждый день. Она снижает кислотность в организме, и есть высокий риск заболевания раком желудка, если, например, у человека кислотность и так низкая. Это все индивидуально. В любом случае человеку нужно консультироваться с врачом, провести обследование и ни в коем случае не заниматься самолечением».

Для профилактики и предупреждения онкологических заболеваний врачи рекомендуют больше времени проводить на свежем воздухе, вести здоровый образ жизни, заниматься спортом, не курить и не принимать алкоголь. Но если от алкоголя отказаться не в силах — пить в умеренных количествах.

«Нужно уменьшить в рационе количество красного мяса, особенно в пожилом возрасте. Для профилактики рака желудочно-кишечного тракта, особенно ободочной кишки, ешьте больше клетчатки, больше салатов, свежих овощей и фруктов. Не допускайте застоя и запоров в толстом кишечнике», — говорит Марат Кузикеев. «Если у человека рак и имеется очаг, в данном случае есть три метода — это хирургия, химиотерапия и лучевая терапия. Все три доступны в нашей стране в рамках гарантированного объема бесплатной медпомощи. Главное — не заниматься самолечением и обратиться к специалистам. Вовремя», — подытожил врач.