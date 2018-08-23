В Шымкенте в преддверии 1 сентября ученикам оказывают материальную поддержку. В рамках акции «Дорога в школу» родителям и учителям 11 детей вручили социальную помощь на сумму порядка 275 тысяч тенге.

На эти деньги ребятам купили школьные принадлежности, форму и предметы одежды. К слову, подарки выбирали исходя из желаний самих ребятишек. Некоторым мамам и папам вручили конверты.

Мая Курманбекова, педагог 31 школы: «Я пришла, чтобы получить социальную помощь от имени родителей 4 наших учеников. Мы меценатам изначально предоставили список детей, которые нуждаются в поддержке. Важно,что учитывались пожелания родителей и учеников. Кому-то нужны школьные принадлежности, кому-то форма, обувь».

Асхат Акылбеков председатель отраслевого профсоюза работников здравоохранения «Сеним«: «Цель акции — обеспечить полный охват детей школьного возраста обучением и воспитанием. Также мы хотим исключить неявку в школу ребят по социальным причинам. Дети не должны переживать о том, что им нечего надеть в школу, есть ли у него школьные принадлежности.

Спонсорами выступили члены областного профсоюза, в том числе работники отраслевого профсоюзов сферы здравоохранения, сельского хозяйства, культуры, спорта и информации и государственные служащие. В целом для обеспечения социальной поддержки в рамках акции подготовлены списки 100 детей. До сентября окажут материальную поддержку на сумму порядка 2 млн тенге.

Жанат Тохтарбай