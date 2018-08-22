Казахстанцы отправились в пострадавшую от наводнения Индию, передает Tengrinews.kz. Они оказали гуманитарную помощь пострадавшим жителям индийского штата Керала.

Казахстанцы купили порядка 150 комплектов одежды для женщин и детей, санитарно-гигиенические принадлежности и детское питание, наняли машину и отвезли все это в пункт распределения гуманитарной помощи.

«В индийский штат Керала я приехал с семьей. Район бедствия находится где-то в 150 километрах от нас. Здесь, в нашем отеле, отдыхают еще две женщины-алматинки — Камиля Арыстанбекова и Гульнара Каирбекова. Как только узнали о наводнении, мы решили оказать помощь. Закупили предметы первой необходимости. Я поехал в город Ковалам, там находится ближайший пункт распределения гуманитарной помощи. На место ЧП нас войска не пустили, там все оцеплено», — рассказывает казахстанец, лидер движения «Я Алматинец» Константин Авершин.

По приблизительным подсчетам, казахстанцы закупили гуманитарной помощи на 1,5 тысячи долларов.

«Ситуация на самом деле очень сложная, очень много пострадавших, многие люди находятся в лагерях. Подтвердилась гибель почти 400 человек. Есть и новая напасть — нашествие змей. Индийцы молодцы, поддерживают друг друга. Нам, например, менеджер в супермаркете сделал хорошую скидку, когда узнал, для чего закупаем вещи. Местные рыбаки оставили свой промысел и поехали помогать спасать людей», — говорит Константин.

ആഴിമല ആർട്സ് & സ്പോർട്സ് ക്ലബ് 2018ലെ അത്തപ്പൂ മഹോത്സവം ഉപേക്ഷിച്ചു കേരളത്തിലെ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിൽ കഴിയുന്ന ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സാധനങ്ങൾ സമാഹരിക്കുന്നു.Konstantin എന്ന കസാഖിസ്ഥാൻ യുവാവ് നമ്മുടെ ദുഃഖത്തിൽ പങ്കുചേരുകയും 75000 രൂപയുടെ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങി നൽകി.Aazhimala 2018 жылы өнер және спорт клубында фестивалі attappu, мемлекет бедерінің лагеріне адамдар үшін агрегаттар мен керек-жарақтарын тастап.Қазақстан Константин жастарRs 75000 құны қайғы мен сатып алынған тауарлар Біздің бөлісу. Опубликовано Azhimala Siva Temple ആഴിമല ശ്രീ മഹാദേവ ക്ഷേത്രം Вторник, 21 августа 2018 г.

В индийском штате Керала в результате наводнения погибли почти 400 человек. Властями создано более 3 500 лагерей, в которых от бедствия укрылись 1,2 миллиона человек. По данным чиновников, тысячи людей пропали без вести.