На официальной Facebook странице Министерства образования и науки РК опубликовано сообщение:

«Уважаемые абитуриенты и родители!

Республиканская конкурсная комиссия по присуждению государственных образовательных грантов работает до 5 августа. По итогам заседаний 6 августа в 10.00 часов планируется опубликовать полный список обладателей грантов. Результаты присуждения государственных грантов для поступления в вузы страны будут доступны по ссылкам:

https://egemen.kz.

https://kazpravda.kz.

www.testcenter.kz.

@testcenterBot телеграм бот.

Напоминаем о том, что в этом году список обладателей государственных образовательных грантов будет представлен в электронной версии, с которым вы можете ознакомиться пройдя по вышеуказанным ссылкам.