Торговая сеть магазинов «Изуми» продолжает радовать своих покупателей. Каждый месяц, все лето среди постоянных клиентов торговой сети разыгрываются путевки в жаркие страны. На днях в лотерее разыграли путешествие в Турцию и огромное количество других подарков.

80 подарков от ведущих турецких и итальянских брендов — кожаные ремни, качественные сумки и даже дорогие костюмы… постоянные клиенты торговой сети «Изуми» приняли участие в уже ставшей традиционной лотерее. Попытать свое счастье собрались сотни горожан. Ведь на кону супер приз — путевка на двоих в солнечную и теплую Турцию.

«Мы имеем возможность порадовать наших покупателей, у нас проходит лотерея. В этом месяце мы разыгрываем путевку в Турцию, в пятизвездочный отель, в который входит перелет, трансфер и другие развлечения. Мы с удовольствием уже второй год подряд раздуем своих покупателей подарками, и на самом деле делаем это от души», — рассказала директор торговой сети «Изуми» Камила Ахмедова.

Троим участникам лотереи повезло выиграть подарочные сертификаты на отдых в прекрасном горном отеле «Изуми-Тау». Этих счастливчиков ждут выходные в уютном коттедже с бассейном и видом на изумительной красоты горы.

«Я очень рад такому подарку от «Изуми». Давно хотел побывать в отеле Изуми-Тау, потому что много хороших отзывов о нем. И вот, мечта сбылась. Возьму своих родных и поеду наслаждаться отдыхом у подножья гор», — говорит обладатель путевки в горный отель «Изуми-Тау» Байсар Назаров.

И вот, решительный момент. Участники лотереи замерли в предвкушении. И супер-приз, отдых в солнечной Турции, выиграл житель Шымкента, постоянный покупатель торговой сети «Изуми» Алибек Жумабеков.

«Я не ожидал, что я выиграю этот турпакет в Турцию, вообще не ожидал. Но, оказывается, я везучий человек. Я, наверное, с женой поеду, хотя мы недавно, вот, в июне были в Египте и в Турцию хотели. Желание наше исполнено. В этом году будет два летних отпуска!», — поделился своими эмоциями обладатель турпутевки в Турцию.

Победный номерок Алибека Жумабекова, вытащил мальчик, чья семья выиграла поездку на море в прошлом году. Они тоже поздравили счастливчика. Ну, а лотерея продолжается. Уже сейчас покупателям торговой сети Изуми выдаются купоны на розыгрыш августовских призов и подарков. Супер-призом этого месяца тоже станет поездка на море.

Анастасия Новикова