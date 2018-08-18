В дни больших конфессиональных праздников, в особенности накануне их мы, конечно же, вспоминаем о Боге, Всевышнем. И вольно или невольно задаемся вопросом: так ли я живу, по-божески ли, по Его ли заповедям?

21 августа исламский мир отмечает Курбан Айт — главный мусульманский праздник, олицетворяющий идеи добра, любви и преданности своей вере. Готовясь к нему, люди совершают благие поступки, делают жертвоприношения. И все это — во имя Всевышнего, во имя Его благосклонности, ради того, чтоб приблизиться к Нему. Ведь на арабском языке слово «курбан» означает «приближение», «приближенность».

Разумеется, добрыми и милосердными людьми желательно быть всегда. А в дни Курбан Айта духовенство призывает нас, казахстанцев, оказывать благотворительную помощь и сострадание нуждающимся, сиротам и вдовам, особенно одиноким пожилым людям…

Что мы обычно говорим человеку, совершающему неблаговидный поступок? Правильно, «Побойся Бога! Кудай урады! Боженька накажет!» В Суре Хадж 37 аята Корана сказано: «Ни мясо их, ни кровь их (то есть жертвенных животных) не нужны Аллаху, Ему нужна лишь ваша набожность».

Странно об этом писать мне, экс-коммунистке. Но, с другой стороны, прошло 27 лет с момента прекращения деятельности компартии и теперь, многие из нас, ее бывших членов, не столь строги в своих атеистических взглядах. Пусть не «Верую!», но «Допускаю!», или лучше так: «Уважаю ваши взгляды, вашу веру!» Толерантность и веротерпимость — одно из достояний Казахстана. В этом отношении мы — уникальнейшая страна.

К слову о набожности, которая от нас нужна Всевышнему. Здесь совет универсален — укрепляйте свою веру, читая Коран (другие — Библию, третьи — Тору и так далее), комментарии к нему, слушайте проповеди грамотных священнослужителей, имамов. Старайтесь следовать заповедям Ислама. И, конечно же, включайте хотя бы временами во все это свою голову.

Мне очень нравятся всевозможные притчи, при всей их лаконичности, они очень поучительны. Делюсь с вами одной из них, которая попалась мне на сайте islam.kz. «Однажды поздно ночью к имаму Абу Ханифа пришел мужчина и обратился к нему с просьбой: «Когда-то я спрятал свои деньги, но забыл, куда их положил, поэтому решил попросить вас помочь мне найти утерянное». Абу Ханифа ответил: «Это не входит в дела теолога — заниматься поисками утерянного, но попробую вам помочь». Призадумавшись ненадолго, имам продолжил: «Пойдите домой и до рассвета выполняйте Намаз (Намаз — это каноническая молитва — прим.), я полагаю, что по воле Аллаха, вы вспомните, где спрятали свои деньги». Мужчина так и сделал: вернулся к себе в дом и начал выполнять Намаз. И только он приступил к молитве, как сразу вспомнил, куда спрятал свои деньги. Быстро завершив выполнение молитвы, он направился к тому месту и нашел свои деньги. Утром он пришел к имаму Абу Ханифа, сообщил ему эту новость и поблагодарил его. Он спросил имама: «Как вы узнали, что я найду мною спрятанные деньги?». В ответ теолог сказал: «Я знал, что шайтан не оставит вас в покое при выполнении Молитвы — даст вам вспомнить, где находятся деньги и тем самым помешает вам молиться до рассвета»… Вот так. Преград у верующего хватает.

Совершайте сами по возможности добрые дела, успейте при жизни сделать их как можно больше. Не будьте безучастными к ситуациям, когда на ваших глазах совершается неправедное дело.

На днях многих казахстанцев потрясла история издевательства мальчика над женщиной, о ней рассказал Tengrinews.kz. Случай произошел 5 августа в Капшагае и был запечатлен на видео. Судя по кадрам, действие происходило на автобусной остановке. Мальчик подошел к женщине, замахнулся рукой и пнул. Женщина протянула ему бутылку с кефиром. Через некоторое время мальчик вернулся и облил ее этим же кефиром. Затем он снова вернулся, снова облил напитком и швырнул в женщину бутылкой. Видео об этом, выложенное в соцсети, вызвало огромный общественный резонанс, народ возмутился не на шутку. Сотрудниками ДВД Алматинской области был объявлен розыск «героев» видео. Уже вскоре полиция нашла женщину, над которой издевался ребенок в Капшагае. Ею оказалась 40-летняя женщина без определенного места жительства.

Спустя пару дней нашли и издевавшегося над женщиной мальчика. Выяснилось, что он житель Капшагая, 2008 года рождения, окончил третий класс. Мальчик из неполной семьи, его и еще двух детей мать воспитывает одна. В отношении его матери составлен протокол по статье 127 КоАП РК «Невыполнение родителями или другими законными представителями обязанностей по воспитанию детей», она будет привлечена к адмответственности. Свои действия мальчик объяснил тем, что женщина якобы находилась в нетрезвом состоянии и неопрятно выглядела. Сама потерпевшая отказалась обращаться к правоохранителям с официальным заявлением.

Что вы думаете по этому поводу? Как вы считаете, что станет с этим гаденышем в будущем, если у него, восьмилетнего, рука спокойно поднялась на беззащитного человека?! Этот без пяти минут живодер уже отморозок. Возможно, он сам ущербный, – в смысле не получивший любви и заботы человек. Неполная семья, явная нищета, убогость быта, нравов… Как результат — мальчишка невоспитан настолько, что даже понятия не имеет, как надо вести себя с людьми, в общественном месте. Такого недочеловека учить уму-разуму надо, объяснять и внушать правила хорошего поведения. Некогда польский педагог Януш Корчак сказал: «Ребенок имеет право на защиту в рамках судебной системы для малолетних преступников: «Преступивший закон ребенок остается ребенком… К сожалению, нищета, распространяющаяся подобно эпидемии, питает садизм, преступность, грубость, жесткость».

Дай Бог этому мальчику встретиться теперь, после того, как он обратил на себя внимание, с мудрым педагогом, способным разъяснить ему, «что такое хорошо и что такое плохо». Судя по всему, пока в его окружении таких людей попросту не было.

О таких случаях надо кричать, бить в набат, предавать гласности! Это касается всех нас. Эта зараза — подростковое хулиганство, безнаказанность, может распространиться молниеносно. Молчание порождает безнаказанность. Безнаказанность ведет к вседозволенности, преступлению. И уже завтра жертвой станет не какой-то случайный прохожий, а вы или близкий вам человек… Упаси Боже…

Как часто, что называется, всуе, мы упоминаем имя Всевышнего. «Я Бога боюсь!» — клянется торговка виноградом на Верхнем рынке, обманывая покупателей. «Что вы, что вы, мы же богобоязненные люди!» — заверяет доверчивого клиента адвокат, а сам тут же «сливает» полученную конфиденциальную информацию его оппонентам. «Бог все видит!» — говорит затравленной невестке свекровь, присвоившая половину ее приданого. Да, все мы хотим, чтобы с нами поступали по-божески, а сами…

Найти истинно милосердного, добросовестного человека — всегда было непросто. В качестве примера случай. Коллега, выписываясь из больницы, где лечилась и заодно ухаживала за одинокой соседкой по палате, пообещала найти сиделку — та после операции была крайне беспомощна. И что же? Даже при суперактивности и широком круге знакомств, найти сиделку мы сообща так и не смогли. Обращались даже к тем, кто просит милостыню у церкви. «Что, сиделкой? На ночь? Нет, не надо, да я тут больше насобираю», — таким был типичный ответ тех, кто якобы, просит, протянув ладонь, на хлебушек.

Вот такие мы — не идеальные. В поступках — мелочные, на словах — великодушные, в мыслях о себе — практически безгрешные. И все уповаем на милость Всевышнего. Говорят, милость его безгранична. Следы этого повсюду вокруг нас. Надо научиться видеть это.

С праздником Курбан Айт, дорогие земляки! Пусть все ваши молитвы и деяния, сделанные во имя Всевышнего жертвоприношения, будут им замечены, зачтены. Благополучия вашим семьям, здоровья, успеха и твердости духа!

Фарида Шарафутдинова