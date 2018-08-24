В городе Ленгер Толебийского района открыт спортивный комплекс.

Здесь одновременно могут заниматься в различных спортивных секциях более 250 человек. Этот спортивный комплекс был возведен за один год, спонсорами строительства стала семья Қуашевых. На строительство объекта ими было потрачено около 150 млн тенге.

В комплексе созданы все необходимые условия для занятий различными видами единоборств. Кроме того, здесь есть секция настольного тенниса и мини — футбольное поле.

В торжественном открытии спортивного комплекса приняли участие руководитель районного отдела физкультуры и спорта М. Құрбаналиев, аким города Ленгер Болат Әділбеков, Президент ФК «Ордабасы» Нуржан Жолумбекович Катаев, председатель районного совета Ветеранов Әтірхан Шыңғысбаев, историк-краевед Әсет Кембаев, председатель Общественного совета Кенже Жолымбек и другие.