Сувенирные купюры были отправлены в более чем 40 стран мира, особенной популярностью они пользуются в Китае.

Более 100 тысяч сувенирных купюр номиналом ноль евро с изображением Карла Маркса продано по всему миру, сообщает РИА Новости.

Компания, занимающаяся маркетингом в сфере туризма в городе Трир, в марте выпустила сувенирные купюры с Марксом в честь 200-летней годовщины со дня рождения немецкого философа, которую отмечают 5 мая. Первый тираж в пять тысяч экземпляров был распродан менее чем за месяц.

«Купюра пользуется повышенным спросом. Никто не ожидал, что они станут так популярны», — рассказал представитель компании, выпускающей сувенир, Ганс-Альберт Беккер.

Как сообщил Беккер, сувенирные купюры были отправлены в более чем 40 стран мира, особенной популярностью они пользуются в Китае, куда было направлено от 25 до 30 тысяч экземпляров. Представитель компании добавил, что некоторые покупатели заказывали сразу по 100 экземпляров, например, предприятия закупали их в качестве подарков для сотрудников.

На сайте компании сообщается, что фиолетовые банкноты выглядят как настоящие денежные купюры. Они отпечатаны на защищенной от подделок бумаге, а также имеют водяной знак, голограмму, индивидуальный серийный номер и другие элементы защиты.