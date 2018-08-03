Масимов получил оценки от 5 баллов и выше по всем трем номинациям: авторитетность – 5,68 балла, эффективность — 5,05 балла, перспективность – 5,36 балла.

Рейтинг самых влиятельных политиков Казахстана представил фонд «Стратегия» на основе экспертного опроса, передает Sputnik.

Во втором квартале 2018 года в Казахстане произошли важные политические события — Шымкент стал городом республиканского значения в стране появилась 17-я область — Туркестанская, а также министерство по делам религий и гражданского общества превратилось в министерство общественного развития (МОР РК) с расширенными полномочиями.

Однако, как отмечают эксперты, указанные перемены практически не отразились на результатах рейтинга и лидеры сохранили свои «места».

Чиновников оценивали по трем критериям: авторитетность, эффективность и перспективность.

Тяжеловесы и «отличники» казахстанской элиты

На первом месте в рейтинге председатель КНБ Карим Масимов, который набрал 5,36 балла.

Масимов получил оценки от 5 баллов и выше по всем трем номинациям: авторитетность – 5,68 балла, эффективность — 5,05 балла, перспективность – 5,36 балла», — отмечает «Стратегия»

«Серебро» рейтинга у руководителя администрации президента Адильбека Джаксыбекова — 4,83 балла.

«Эта пара управленцев достаточно долгое время находится на самой верхней позиции рейтинга. Карим Масимов с того момента как стал председателем КНБ с 4 квартала 2016 года занимает первое место, и его влияние ни разу не оценивалось ниже 5 баллов из 7 возможных. (…) Масимов постепенно закрепляет за собой роль «серого кардинала», которой ранее выступал Нуртай Абыкаев (бывший глава КНБ — Sputnik)», — пишет «Стратегия».

Адильбек Джаксыбеков поднялся на вторую со второго квартала 2017 года. Он остается одним из немногих управленцев, авторитетность которого всегда оценивают выше 5-ти баллов, но по другим номинациям его оценки сравнительно ниже.

«Несмотря на то, что его оценки по сравнению с прошлыми рейтингами несколько улучшились, эксперты констатируют, что он «всех пока победил, но против него работает психологическая усталость», — поясняют специалисты.

Стабильные «ударники» рейтинга

Выше 4-х баллов, но меньше 5-ти из 48 «претендентов» получили 13 политиков.

Так третье место за собой сохранил председатель президиума Национальной палаты предпринимателей Тимур Кулибаев — 4,68 балла.

На четвертом месте посол Казахстана в России Имангали Тасмагамбетов, который поднялся на одну позицию и набрал 4,68 балла.

«По некоторым источникам есть вероятность возвращения его на одну из ключевых позиций в руководстве страны», — комментируют свои оценки эксперты.

Председатель правления ФНБ «Самрук-Казына Ахметжан Есимов на пятом месте с 4,67 баллами.

Впечатляющий рост показал генеральный прокурор Кайрат Кожамжаров — он «перепрыгнул» с 9 на 6 место и получил 4,36 балла. Самые высокие оценки он получил по критерию «эффективность».

Далее в рейтинге аким города Алматы Бауыржан Байбек, поднявшийся с 15 на 10 место и получивший 4,14 балла и председатель Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Алик Шпекбаев — взлет с 19 на 12 место и 4,08 балла.

А вот «хранитель севера» и любимый аким столицы Асет Исекешев опустился с 6 на 8 место и набрал всего 4,2 балла.

Новые имена в рейтинге самых влиятельных политиков

Впервые в рейтинг попали министр общественного развития Дархан Калетаев и новый аким нового города республиканского значения Габидулла Абдрахимов.

Новоиспеченного министра эксперты оценили «на троечку» — 3,16 балла, однако его перспективность, как политика получила высокую оценку, итого — 28 место.

Аким города Шымкент Габидулла Абдрахимов набрал 3,07 баллов и занял 37 место из 48.

Подробную таблицу с оценками казахстанских политиков смотрите в исследовании Центра социальных и политических исследований «Стратегия».