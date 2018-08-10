В инфекционную больницу города Шымкента в ночь с 5 на 6 августа с диагнозом «отравление» поступили 11 человек. Все больные накануне присутствовали на праздничном мероприятии в одном из городских кафе.

По словам одного из пострадавших, на мероприятии гости употребляли рыбу и кумыс. Также он добавил, что на свадьбе присутствовали где-то 50 человек. Мужчина рассказал, что приехал на торжество в 3 часа дня, а спустя 4 часа его состояние ухудшилось. После чего он отправился домой и вызвал скорую помощь.

Всех отравившихся в ресторане, сегодня выписали из больницы.

«В инфекционную больницу поступили 11 больных с жалобами на тошноту, рвоту и жидкий стул. На сегодняшний день все отравившиеся в удовлетворительном состоянии выписаны», — рассказала Баян Рыстаева, заведующая отделением инфекционной больницы г. Шымкента.

Пока осталось неизвестным, что именно стало причиной отравления.

Случай массового отравления зарегистрировали в ЕРДР по статье УК РК «Нарушение правил санитарных и гигиенических норм». По факту отравления в Аль-Фарабийском ОП начато досудебное расследование.