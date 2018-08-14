В Алматы убили сына заместителя главврача университетской клиники «Аксай», передает Tengrinews.kz.

На сайте КазНМУ опубликовано соболезнование родным парня. Как говорится в тексте сообщения, молодой человек был убит 14 августа 2018 года.

«Коллектив Казахского национального медицинского университета имени Санжара Асфендиярова выражает глубокие соболезнования заместителю главного врача по лечебной работе университетской клиники «Аксай» Ахашевой Шахеризаде Сепболсыновне в связи с тяжелейшей невосполнимой утратой — трагической гибелью сына Жанура, убитого 14 августа 2018 года в городе Алматы. Этим летом Жанур окончил школу и поступил в университет. КазНМУ скорбит вместе с родными и близкими», — сообщается на сайте КазНМУ.

По информации ДВД, предполагаемый убийца был взят под стражу. «По подозрению в совершении данного преступления задержан и водворен в изолятор временного содержания ДВД гр. А., 2002 года рождения, который дал признательные показания», — прокомментировали ситуацию в ведомстве.