Уже вторую неделю жители улицы Козганбаева в Ленгере живут без питьевой воды. По улице провели новую водопроводную линию, но не подвели к десяткам домам.

Теперь как говорят жители, они носят воду из речки Ленгерки, протекающей рядом.

Гаитов Еркенжан, местный житель — «Когда власти будут работать, когда перестанут все воровать? Нам провели новую водопрповодную сеть, там тоже воды нет. В акимате нам говорят, что требуйте с тех, кто с вас деньги собирает, а платим мы «Ленгерсу». А «Ленгерсу», в свою очередь говорит нам о том, что вся сеть, которая принадлежит им, уже негодна. В итоге, мы без воды! Уже мы устали верить кому-либо! Как можно издеваться над людьми».

Как рассказали жители улицы, узнав о том, что приедет съемочная группа, по старой линии воду сразу пустили, и вода пошла, но только почему воду нельзя использовать всегда, на этот вопрос водокональщики отвечают уверенно, — опасно!

«Эта линия старая. Мы не должны по ней подавать воду. «Шымкентгаз монтаж» провел тут водопроводную линию, вот оттуда и должна идти вода. Почему мы, должны за работу другой организации быть виноватыми? Мы итак с большим трудом подаем воду». Мы тут не виноваты», — говорит Айтбай Тажибаев, главный инженер ТОО «Ленгер Су».

Нашу съемочную группу в акимате приняли. Спустя несколько часов ожидания, к нам вышел Жорабек Жолдасбеков, ВРиО обязанности отдела ЖКХ, который уверяет, что как таковой проблемы с водой нет, мол, жители сами должны провести трубу от новой сети к своему дома, тогда и будет вода. Коммунальщик уверяет, что вода есть!

«В новой сети вода есть и в старой есть. Просто каждый должен к себе провести трубу. Вода есть! До счетчика за воду отвечает компания Ленгер су, а после счетчика уже сам хозяин. Он сам должен проводить трубы в свой дом. Сейчас проблем с водой в обеих сетях нет», — говорит Жорабек Жолдасбеков, ВРиО обязанности руководителя ЖКХ Толебийского района.

В проблемном водовороте событий сегодня остаются десятки семей. Кому верить не знает никто! В 2017 году ситуацией разбирались представители партии Нур Отан, областные власти, даже был суд! Но проблема ленгерцев и сегодня актуальна. Когда будет Толебийский район будет круглые сутки пользоваться живительной влагой неизвестно, понятно лишь одно, что проблему это пока, никто решить не может.

Шуддин Саидов