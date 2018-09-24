С переносом областного центра в Туркестан в городе не только увеличились объемы строительства жилья, но и выросло производство стройматериалов.

Только в этом году туркестанские заводы выпустили строительных материалов на 2 миллиарда 824 миллиона тенге. На территории индустриальной зоны строят 9 новых заводов. А 6 уже сейчас работают на полную мощность. Данияр Абенов на этом заводе сравнительно недавно. Но все тонкости кирпичного производства освоить уже успел. Работа постоянная, не сезонная, а значит, и заработок будет всегда, передает 24.kz.

Данияр Абенов, рабочий завода: «Раньше в поисках работы я ездил в Алмату. А теперь, когда в Туркестан перевели областной центр, работы стало много, и я вернулся. Работа по душе и зарплата стабильная, бесплатно обеспечивают жильем и питанием».

Всего на заводе, мощность которого 10 миллионов кирпичей в год, работает 35 человек. Коллектив молодой, работают в 2 смены. Если в прошлом году здесь изготовили всего 2,5 млн кирпичей, то в этом – уже в два раза больше.