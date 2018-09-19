Дехкане Туркестанской области отправляют порядка 500 тонн сельхозпродукции в Астану на ярмарку. Реализовывать товары, среди которых мясо, овощи, фрукты, баxчевые и многое другое, будут по ценам на 10-15 % ниже рыночных.

Продуктовый караван отправился в Астану. Такой подарок аграрии Туркестанской области сделали столице на ее 20-летие. Среди поздравителей Жумакуль Маханова, которая на столичную сельхозярмарку едет второй год подряд. В этом году предринимательница везет в главный город страны 12 тонн продукции.

Жумакуль Маханова, предприниматель: «Это наш подарок ко дню столицы. Мы везем виноград, яблоки, тыквы. Все продукты выращивают в наших районах».



Всего сельхозпроизводители направляют на столичный юбилей порядка 500-от тонн продуктов. Среди них 80 тонн мяса, порядка 140 тонн овощей, 28 тонн молочной продукции и 90 тонн бахчевых.

Нурбек Бадыраков, и.о. руководителя управления сельского хозяйства Туркестанской области: «С 22 по 23 сентября в Астане проведут сельхозярмарку, посвященную Дню Астаны. Мы отправляем продукты на сумму 201 млн тенге. реализовать товары будут на 10-15% ниже рыночной цены. В рамках празднования 20-летия Астаны Туркестанская область в четвертый раз проводит ярмарку. За этот период в столицу мы отправили 14 753 тонны сельскохозяйственной продукции 28 видов. В ярмарках приняли участие 35 крупных и подсобных крестьянских хозяйств и предприятий региона».



В этом году крестьяне Туркестанской области собрали почти 3 млн тонн продукции. Из них 500 тысяч тонн экспортивали в Россию, Латвию и Германию. Порядка одного миллиона отправили в северные регионы страны. Стоит отметить, что в области метод капельного орошения дополнительно внедрен на площади 6 406 га, общая площадь достигла 64,4 тыс. га. Общая площадь теплиц составляет 1285,4 га.

Объем инвестиций в основной капитал сельского хозяйства составил 9,1 млрд. тенге. В результате за 8 месяцев текущего года валовой выпуск продукции сельского хозяйства составил 249 056 млн. тенге. Это на 3,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Жанат Тохтарбай