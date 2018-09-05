Национальная валюта обновила двухгодичный антирекорд: впервые с февраля 2016 года тенге упал до 370 за доллар. О том, что ожидает нацвалюту дальше, рассказали эксперты, передает 31 канал.

Стоит отметить, что тенге продолжает дешеветь на фоне значительного роста нефти. Что не может не удивлять.

При том, как отмечается в сюжете, ранее в Нацбанке обещали, что выше 360 национальная валюта не упадет, или ей не дадут упасть. Вместе с тем, за последние две недели нефть подорожала на 6 пунктов, а тенге упал на 8 позиций, и в обменниках в среднем доллар покупают за 368 тенге.

По мнению финансового аналитика Армана Бейсембаева, на рост доллара влияют несколько факторов: во-первых, в конце прошлого года ФРС повысила процентную ставку. Во-вторых, они начали изымать долларовую ликвидность из оборота.

«Повышение процентной ставки приводит к тому, что в американские ценные бумаги стало выгодно вкладываться, отсюда мы получаем отток. Вот она, база, по которой у нас тенге сейчас девальвируется», — считает эксперт.

Он также отметил, что вероятно, скачок «американца» скажется и на инфляции, тем временем, как Нацбанк планирует удержать ее до конца года в пределах 5-7 процентов.

Но, когда озвучивались эти цифры, «американец» стоил 331 тенге. Поэтому, по мнению аналитика, финрегулятор может не справиться с поставленной целью.

«Берете депозитную ставку, умножаете на два. Смело! И вы получаете реальную ставку инфляции. Поэтому удержать – нет, не получится. «Нарисовать цифры» – да, можем», — сказал он.

К слову, по мнению других финансовых экспертов, до конца года «американец» может вырасти и до 380 тенге.