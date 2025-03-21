Жильцов многоэтажек предупреждают о сносе балконов в Шымкенте

Акимат Шымкента обратился к жителям мегаполиса с важным напоминанием.
«В многоэтажных жилых домах со своей стороны незаконно производить балконные строительные работы, которые могут поставить под угрозу вашу жизнь. Со стороны управления контроля и качества городской среды в городе ведется мониторинг незаконных застроек. В случае несоблюдения требований законодательства принимаются соответствующие меры.
Сегодня ведутся работы по сносу незаконных сооружений по решению суда.
Поэтому призываем граждан строго соблюдать требования законодательства при строительстве», — говорится в сообщении пресс-службы акимата Шымкента.