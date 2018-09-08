За 7 месяцев 2018 год в Казахстане была изъята 1451 поддельная купюра денежных знаков РК на общую сумму 7,9 млн. тенге, а также иностранная валюта в общем количестве 157 шт. на общую сумму свыше 10 млн. тенге.

Деньги составляют основу экономической системы государства. Очень важно, чтобы общество было уверенным в своей валюте. Следовательно, борьба с этим видом уголовного правонарушения не потеряла своей актуальности, но нуждается в постоянном совершенствовании законодательной и правоприменительной базы.

Учитывая это обстоятельство, а также международно-правовой аспект проблемы борьбы с подделкой денег и ценных бумаг, ее масштабы и последствия, подделку денег, ценных бумаг и иных платежных документов с полной ответственностью можно рассматривать в качестве одной из существенных угроз экономической безопасности Республики Казахстан.

Следует иметь в виду, что Уголовным кодексом РК предусматривается уголовная ответственность по ст. 231 УК за изготовление, хранение, перемещение или сбыт поддельных денег или ценных бумаг с лишением свободы и конфискацией имущества.

Раскрытие таких преступлений во многом зависит от своевременного информирования предпринимателями и работниками банковской системы об обнаружении поддельных купюр, незамедлительного реагирования правоохранительных органов по каждому очагу фальшивых денег.

В республике за 7 месяцев 2018 год была изъята 1451 поддельная купюра денежных знаков РК на общую сумму 7,9 млн. тенге, а также иностранная валюта в общем количестве 157 шт. на общую сумму свыше 10 млн. тенге.

Большая часть поддельных денежных знаков изъята в г. Алматы – 776 или 53,4%, Кызылординской области – 190 или 13%, г. Астана – 134 или 9%, Карагандинской области – 109 или 7,5%.

Факты свидетельствуют, что наиболее часто подделываются купюры национальной валюты достоинством 10 000 тенге (531 штука или 36,5%), 2 000 тенге (527 штук или 36,3%), 1000 тенге (89 штук или 6%), 5 000 тенге (72 штуки или 4,9%), 20 000 тенге (53 штуки или 3,6%).

В большинстве случаев из-за отсутствия возможности определить подделку, фальшивые деньги в большинстве находятся в обороте в магазинах и на рынках в качестве расчета, либо при размене денег в общественных местах.

Судя по всему, причин здесь несколько. Остановимся на некоторых.

Во-первых, изготовление фальшивых денег в условиях современных технологий поставлено криминальными группами на высокий профессиональный уровень и поток. Специалисты отмечают, что фальшивомонетчики с точностью имитируют цвет, рельефность, водяные знаки, защитные нити. Поэтому отличить настоящую купюру от поддельной все сложнее и сложнее, у многих продавцов они не вызывают подозрений.

Во-вторых, граждане не знают элементарных признаков подлинности банкноты и с легкостью, не проверяя, получают сдачу в торговых точках (магазинах, рынках, АЗС).

Немногие, получив такие деньги, идут в полицию или в банк. Зачастую, обнаружив явные признаки подделки, человек пытается избавиться от такой купюры таким же способом, каким и получил его, что может расцениваться как сбыт поддельных денежных средств. Но лучше знать старые и изучать образцы новых купюр, чтобы не стать жертвой преступников. Тем более Национальный Банк Республики Казахстан издает специальные буклеты, размещает информацию на сайте. Элементарные знания и бдительность могут спасти от потери ваши деньги.

Поэтому, в первую очередь, не просто внешне оценить денежную купюру, а обращать внимание на наличие защитных элементов на денежных знаках.

При подозрении о том, что денежный знак – подделка, необходимо сразу же обратиться в органы государственных доходов.

Конечно, фальшивые купюры никто вам не заменит на настоящие, но они будут изъяты из обращения в целях снижения количества поддельных денежных знаков, находящихся в обороте.

Однако бывает и так, что некоторые, считая себя обманутыми, идут сбывать их, покупая недорогой товар, и разменивать на мелочь. Не стоит делать этого ни в коем случае, а иначе Вы сами становитесь соучастниками преступления против государства.

Несмотря на определенные сложности, Службой экономических расследований Комитета государственных доходов проводится определенная работа по выявлению не только сбытчиков, но и самих изготовителей фальшивых денег.

За 8 месяцев т.г. Службой экономических расследований пресечена деятельность 3 подпольных цехов по изготовлению поддельных денежных знаков.

К примеру, в г. Алматы в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий пресечена деятельность преступной группы, которой был организован цех по изготовлению фальшивых денежных средств достоинством 10 тысяч тенге и занимавшихся их сбытом.

В Западно-Казахстанской области пресечена деятельность преступной группы, организовавшей изготовление и сбыт поддельных денежных купюр номиналом 20 тысяч тенге на территории г.Уральск.

Вместе с тем, путём проведения оперативно-розыскных мероприятий в марте 2018 года сотрудниками СЭР ДГД по Кызылординской области совместно с УБОП ДВД по Кызылординской области, при попытке реализации фальшивых купюр номиналом 10000 тенге и 100 долларов США задержаны двое граждан 1986 и 1985 года рождения.

За сбыт поддельных денежных знаков в иностранной валюте, а именно 32 700 долларов США, приговором Карасайского районного суда Алматинской области к 5 годам лишения свободы осуждены 2 граждан Таджикистана и 2 граждан Казахстана.

Таким образом, Службой экономических расследований принимаются меры по изъятию из оборота фальшивых денежных средств с привлечением виновных лиц к уголовной ответственности в целях обеспечения экономической безопасности страны.

Одной из профилактических мер этого вида преступлений является более широкое использование системы безналичного расчета, путем применения банковских карт, поскольку на сегодняшний день многие торговые точки оснащены терминалами соответствующей платежной системы.